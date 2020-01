Zo klinkt de stem van een 3.000 jaar oude Egyptische mummie Tom Tates

24 januari 2020

11u48

Bron: AD.nl 0 Wetenschap Britse wetenschappers zijn er met geavanceerde technieken in geslaagd een meer dan drieduizend jaar oude Egyptische mummie weer een stem te geven. Met behulp van een gedetailleerde scan van het strottenhoofd van priester Nesyamun maakten ze een 3D-print en zorgden er met speciale apparatuur voor dat de gekopieerde keel echt geluid kon produceren. Het resultaat: één seconde van Nesyamuns stem. “Dit moeten gelovigen hebben gehoord als de priester ze toezong.”

De opmerkelijk goed geconserveerde mummie ligt al ongeveer tweehonderd jaar in een museum in de stad Leeds. Omdat ook de zachte weefsels van het strottenhoofd goed bewaard zijn gebleven, besloten biomedische technici van de universiteit van Londen met Nesyamun aan de slag te gaan. Met succes, zo meldt professor David Howard in een publicatie die vandaag verscheen op Scientific Reports. Het geluid is daar niet te horen. Britse media zoals The Telegraph en The Guardian hebben het fragmentje wel.

Professor Howard over de priester: “Hij leefde onder de heerschappij van farao Ramses de elfde en werkte als schrijver, wierookdrager en priester in de tempel van Karnak, het huidige Luxor. Zijn stem was, pratende en zingende, een essentieel onderdeel van zijn religieuze plichten.” De wetenschappers lieten Nesyamun niet via de computer zijn hele naam zeggen. “In het oude Egypte werd namelijk geloofd dat het uitspreken van de naam van een dode, een overledene weer tot leven kon wekken.” Eerdere studies haalden boven water dat Nesyamun rond de vijftig was toen hij overleed. Hij had ernstige tandvleesproblemen en opvallend veel kapotte kiezen.

In het onderstaande filmpje is de stem van Nesyamun te horen. Hij zegt alleen uhh of ehh.

Because of this, we’ve been able to exactly replicate the sound that would have come from Nesyamun’s vocal tract 3000 years ago. We’re talking pitch, volume, vibrato.



And isn’t that wonderful?



WHO WANTS TO HEAR IT PUT YOUR HANDS UPhttps://t.co/eaJwG8X3nd Leeds Museums & Galleries(@ LeedsMuseums) link