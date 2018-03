Zo groot als een bus en 9 ton zwaar, maar waar en wanneer stort Chinees ruimtestation dit weekend neer op aarde? LVB

30 maart 2018

13u37 5 Wetenschap Dit weekend zal het Chinese ruimtestation Tiangong-1, dat ongeveer zo groot is als een bus, met een rotvaart op aarde neerstorten. De kans dat je een van de brokstukken op je hoofd krijgt, is wel bijzonder klein: er is maar één kans op een biljoen.

"Wanneer en waar het station zal neerkomen, is niet precies te voorspellen", weet Bart Hendrickx, die als ruimtevaartspecialist verbonden is aan Volkssterrenwacht Urania. "De laatste voorspelling is dat het zondag zal zijn. Zeker is dat de brokstukken ergens tussen 43° noorderbreedte en 43° zuiderbreedte zullen neervallen. Wij lopen dus helemaal geen gevaar." Het gebied waar stukjes van het ruimtestation kunnen terechtkomen, strekt zich ongeveer uit van het midden van Italië tot onder Australië. Vrij groot, inderdaad. "Maar", zegt Hendrickx, "Vergeet ook niet dat 70% van de aarde uit water bestaat. De kans dat je getroffen wordt door een blikseminslag is vele keren groter."

Het ruimtestation, dat in 2011 gelanceerd werd en waarmee de Chinezen al in 2016 het contact verloren, is zo groot als een autobus. "Het weegt ongeveer 9 ton en is 10 meter lang. Maar er zijn al veel grotere objecten naar beneden gekomen: het Amerikaanse ruimtestation Skylab, dat in 1979 neerstortte, woog 80 ton of met andere woorden tien keer meer. Dat Tiangong-1 - wat Chinees is voor 'Hemels Paleis' - ongecontroleerd naar beneden zal komen, is geen ideaal scenario, maar ook dat is in het verleden nog gebeurd."

Tiangong-1 zal neerstorten met een snelheid van 27.000 kilometer per uur, wat volgens Hendrickx véél trager is dan een meteoriet. Bovendien zullen de meeste brokstukken opbranden bij contact met de dampkring. "Als je toch nog een stuk vindt van het ruimtestation, kan je er beter afblijven: de temperatuur zal hoog zijn en in de tank kan ook altijd wat van de giftige brandstof achtergebleven zijn."