Zijn reusachtige kokoskrabben verantwoordelijk voor de mysterieuze verdwijning van Amelia Earhart? AW

28 augustus 2019

Sinds enkele maanden tracht Robert 'Bob' Ballard het mysterie rondom de verdwijning van de Amerikaanse pilote Amelia Earhart op te lossen. Al denkt men te weten waar de pilote neerstortte in 1937, haar lichaam werd nog steeds niet gevonden. Maar daar zijn de reusachtige kokoskrabben misschien wel verantwoordelijk voor, stellen Ballard en zijn team nu.

Om een antwoord te formuleren op de resterende vragen omtrent het Earhart-mysterie, trokken Robert Ballard en zijn team – in het kader van een door National Geographic gefinancierde expeditie - naar het ringvormige eilandje (atol) Nikumaroro in de Stille Oceaan. Vermoedelijk is dat de laatste rustplaats van de Amerikaanse pilote.



Crash

Op 2 juli 1937 om 08.43 uur plaatselijke tijd verstuurde de pilote haar laatste boodschap over de radio. Ze was op weg naar een landingsplaats: het eiland Howland in de Stille Oceaan. Maar toen liep het mis. Er werd niets meer vernomen van de pilote en Fred Noonan, haar navigator.



De zoektocht van veertien dagen naar de twee vliegeniers bracht niks op. In 1939 werd Earhart officieel doodverklaard, mogelijk om haar echtgenoot te laten hertrouwen.



Later suggereerden de resultaten van moderne technieken dat Earhart en haar navigator, na een noodlanding, op het onbewoonde atol Nikumaroro waren terechtgekomen. Daarop zouden de twee als ‘schipbreukelingen’ zijn overleden: een hypothese die voor het eerst werd geformuleerd door de leden van The International Group for Historic Aircraft Recovery (TIGHAR), en nu wordt ondersteund door het team van Ballard.

Kokoskrab

Het vliegtuig werd volgens die hypothese verzwolgen door de zee. Maar wat gebeurde er dan met het lichaam van de pilote? Nu de onderzoekers bijna een maand op het kleine eiland doorbrachten, begint het hen stilaan te dagen.



Het krioelt er immers van de kokoskrabben of klapperdieven. Met een lichaamslengte van ongeveer 30 centimeter en een gewicht tot wel vier kilogram, is de zogenaamde kokoskrab de grootste op het land levende kreeftachtige. De naam is trouwens verwarrend: in werkelijkheid is de kokoskrab geen krab, maar een kreeft. En ze eten ook geen kokosnoten, maar wel fruit, zaden en zelfs kleine prooidieren. Misschien zelfs menselijke kadavers.



Het archeologisch team van National Geographic gelooft dat Earhart gestorven is op het eiland waarna de schaaldieren zich tegoed hebben gedaan aan haar kadaver. Daarna zouden ze haar beenderen naar hun ondergrondse holen hebben gesleept.



Bij een volgende stap zullen speurhonden op zoek gaan naar de vermiste beenderen van Amelia Earhart. En misschien wordt zo het mysterie van de vermiste pilote eindelijk opgelost.