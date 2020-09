Zijn brillendragers beter beschermd tegen coronabesmetting? Joeri Vlemings

Bron: New York Times 16 Wetenschap Onderzoekers botsten in China op een opvallende trend in de gegevens van Covid-19-patiënten die in het ziekenhuis werden opgenomen: er zaten nauwelijks mensen bij die altijd een bril droegen. De wetenschappers schrijven in een nieuwe studie dat ze een verband tussen de twee niet uitsluiten. Of: mogelijk biedt een bril aan bijzienden bescherming tegen besmetting met het coronavirus.

In een ziekenhuis in het Chinese Suizhou bleken van de 276 opgenomen patiënten in 47 dagen (van 27 januari tot 13 maart) amper 16 zieken (5,8 procent) bijzienden te zijn die meer dan acht uur per dag hun bril droegen. Eerder onderzoek uit de jaren ‘80 toonde aan dat 31,5 procent van de studenten tussen 7 en 22 jaar uit de provincie Hubei overdag een bril droegen om ver te kunnen zien. Die onderzochte studenten hebben nu in 2020 ongeveer de leeftijd van de patiënten in het ziekenhuis van Suizhou, tussen 42 en 57 jaar. Met andere woorden: ten opzichte van de algemene bevolking zouden de bijziende brillendragers zwaar ondervertegenwoordigd zijn in de referentiegroep van met corona besmette opgenomen patiënten (5,8 vs 31,5 procent).

De nu in JAMA Ophthalmology gepubliceerde studie stelt als mogelijke conclusie dat een bril bescherming biedt tegen een infectie met Covid-19. Mogelijk beschermen brillenglazen de ogen deels tegen druppels die vrijkomen als iemand hoest of niest. Een andere mogelijke verklaring voor een betere bescherming is dat mensen met een bril misschien minder geneigd zijn om in hun ogen te wrijven met hun besmette handen. Uit een onderzoek uit 2015 bleek al dat studenten tijdens één lesuur gemiddeld tien keer hun ogen, neus of mond aanraken. Die studie onderzocht echter niet of het dragen van een bril daar al dan niet een invloed op had. In elk geval suggereert de studie dat het oog een belangrijke toegangsweg kan zijn voor het nieuwe coronavirus.

Andere factoren

Volgens andere experten is het nog te vroeg om te concluderen dat brillendragers beter beschermd zijn, laat staan om het dragen van een bril aan te bevelen in de strijd tegen het coronavirus. Zo wijst Lisa Maragakis van de Johns Hopkins School of Medicine er in haar commentaarstuk bij de studie op dat het aantal onderzochte gevallen (minder dan 300) erg klein is ten opzichte van de bijna dertig miljoen vastgestelde coronabesmettingen wereldwijd. Ze stelt zich ook vragen bij het betrekken van een studie van meer dan dertig jaar geleden over bijziendheid bij Chinese studenten.

Volgens Maragakis kunnen er bovendien nog andere factoren meespelen. “Het kan bijvoorbeeld zijn dat mensen die een bril dragen, doorgaans ouder zijn, voorzichtiger zijn en vaker thuis blijven tijdens een virusuitbraak dan degenen die geen bril dragen. Of misschien lopen mensen die een bril kunnen betalen, minder snel het virus op om andere redenen, zoals over de middelen beschikken om in minder drukke ruimtes te leven. Ze is er verder niet van overtuigd dat brillendragers minder aan hun ogen komen - het omgekeerde zou ook kunnen. Voor Maragakis blijft het onduidelijk of het beschermen van de ogen op openbare plaatsen, naast het mondmasker en de social distancing, wel een meerwaarde kan bieden in het vermijden van een coronabesmetting.

