Ziekteverzuim bij ambtenaren en aantal consultaties bij huisarts wijzen op gunstige evolutie verspreiding coronavirus jv

08 mei 2020

11u47 1 Wetenschap Het aantal hospitalisaties is een relatief late indicator voor de evolutie van het coronavirus, omdat patiënten over het algemeen pas twee weken na de besmetting worden opgenomen in het ziekenhuis bij ernstige klachten. Daarom kijkt Sciensano ook naar indicatoren die vroegere signalen van het coronavirus aangeven, legt viroloog Steven Van Gucht uit. Twee daarvan zijn het ziekteverzuim en het aantal consultaties bij de huisarts. En die curves gaan in de goede richting.



Sciensano baseert zich voor het ziekteverzuim op gegevens over de afwezigheden op het werk wegens ziekte bij een groep van 83.000 ambtenaren in ons land. Van Gucht legt dit uit aan de hand van een grafiek (zie boven), waarop de donkergroene lijn de toestand van dit jaar weergeeft, en de twee andere lijnen die van 2018 en 2019. Er is een duidelijke piek te zien rond half maart van dit jaar in het ziekteverzuim bij de Belgische ambtenaren ten opzichte van de voorbije twee jaren. “Die piek is intussen verdwenen en de curve evolueert nu nog altijd in de goede richting”, aldus de viroloog. “Dit toont aan dat er op dit ogenblik niet meer dan normaal mensen ziek zijn binnen de Belgische werkende bevolking.”

Sciensano voegt eraan toe: “Het dient te worden onderstreept dat enerzijds niet alle afwezigheden ook daadwerkelijk veroorzaakt zullen worden door Covid-19. Anderzijds kunnen de verregaande inperkingsmaatregelen, zoals de promotie van het thuiswerk en het sluiten van de scholen, de rapportering van het ziekteverzuim beïnvloeden.”

Consultaties voor griepklachten

De tweede indicator is het aantal raadplegingen bij de huisarts voor griepachtige aandoeningen. Op die tweede grafiek (hieronder) toont de rode lijn de situatie van dit jaar. Er zijn twee pieken te zien. “De eerste is te wijten aan het griepvirus”, zegt Van Gucht. “De tweede aan de doorbraak van het coronavirus.” Het goede nieuws is dat “ook deze indicator heel gunstig evolueert”, aldus de viroloog. “We zitten momenteel aan 89 raadplegingen per 100.000 inwoners voor griepachtige klachten bij de huisarts. Dat is een laag cijfer.”



