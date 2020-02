Ziektekiemen van coronavirus overleven mogelijk tot wel 9 dagen op oppervlaktes AW

13 februari 2020

14u59 6 Wetenschap Het nieuwe coronavirus – dat inmiddels de wetenschappelijke benaming Covid-19 draagt – is Het nieuwe coronavirus – dat inmiddels de wetenschappelijke benaming Covid-19 draagt – is verwant aan het SARS-virus. Die verwantschap betekent wellicht dat de ziektekiemen van het virus wel een week kunnen overleven op oppervlaktes. Dat staat te lezen in het vaktijdschrift Journal of Hospital Infection.

Volgens de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) - de Amerikaanse overheidsorganisatie die zich bezighoudt met het opsporen, behandelen en voorkomen van ziekten - is het “voorlopig nog onduidelijk of een persoon besmet kan worden met Covid-19 door hun mond, neus en/of ogen aan te raken nadat ze bepaalde oppervlaktes aanraakten”.



Toch is het opmerkelijk dat de ziekteverwekkers van het coronavirus tot wel negen dagen besmettelijk kunnen blijven bij kamertemperatuur. Ter vergelijking, de ziekteverwekkers van de mazelen overleven amper twee uur op oppervlaktes.



Negen dagen zal dan wel het absolute maximum zijn, zo stellen de onderzoekers. Gemiddeld houdt het virus toch zo’n vijf dagen stand. Dat op tal van materialen waaronder aluminium, papier, plastic en glas. “En lage temperaturen en een hoge luchtvochtigheid werken dan weer bevorderend”, stellen onderzoekers van het Universitair ziekenhuis in Greifswald, in Duitsland.

Lees ook: Verspreiding van coronavirus afremmen blijkt ‘verrassend simpel’

Voorzorgsmaatregelen

Om te voorkomen dat de ziektekiemen blijven woekeren, suggereren de auteurs van het onderzoek dat ziekenhuizen alle oppervlaktes zorgvuldig moeten ontsmetten met desinfecterende oplossingen zoals ethanol, zuurstofwater en natrium.



Bovenstaande voorzorgmaatregelen bleken effectief te zijn bij het SARS-virus en de onderzoekers geloven sterk dat hetzelfde zal gelden voor het huidige coronavirus: “Verschillende coronavirussen werden geanalyseerd en alle resultaten waren vergelijkbaar”, besluit viroloog Eike Steinmann.