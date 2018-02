Ziekte van Huntington blijkt 'superkiller' van kankercellen: nieuwe behandeling in het verschiet Joeri Vlemings

13 februari 2018

07u59

Bron: news.northwestern.edu 143 Wetenschap Wetenschappers stelden jaren geleden al vast dat kanker veel minder voorkomt bij mensen die aan de ziekte van Huntington lijden. Nu heeft een onderzoeksteam van Northwestern Medicine ontdekt waarom die ziekte massaal kankercellen doodt. Dit proces kan de basis zijn voor een nieuwe, veelbelovende behandeling tegen kanker.

De ziekte van Huntington is een ongeneeslijke, erfelijke neurodegeneratieve hersenaandoening. Bepaalde zenuwcellen in de hersenen sterven langzaam af, met motorische, cognitieve en psychiatrische symptomen als gevolg. De ziekte wordt veroorzaakt door het zogenaamde Huntington-gen, een fout in het DNA.

Uit eerder onderzoek van de Northwestern University bleek dat bepaalde molecules 'superkillers' van kankercellen zijn. De molecules evolueerden miljoenen jaren geleden in levende organismen om tegen kanker te vechten, lang vóór het immuunsysteem zich ontwikkelde. De wetenschappers wilden naar aanleiding van die ontdekking verder onderzoeken of er bepaalde ziektes waren met gelijkaardige mechanismen die kanker onderdrukken. Kortom: ze gingen op zoek naar aandoeningen waarvan de patiënten minder vaak kanker kregen.

"Nooit zoiets krachtigs gezien"

De ziekte van Huntington bleek zo'n geval te zijn: patiënten krijgen tot 80 procent minder kanker dan de rest van de bevolking. Volgende stap was na te gaan of die bewuste molecule ook echt kankercellen kon doden bij muizen met menselijke eierstokkanker. Het resultaat was opvallend: de groei van tumoren werd significant beperkt, zonder de gezondheid van de muizen te ondermijnen. De behandeling werkt ook bij verschillende kankers, met name tegen eierstok-, borst-, prostaat-, lever-, hersen-, long-, huid- en darmkankercellen. "Deze molecule is een supermoordenaar van alle tumorcellen", vat een van de auteurs van de studie, Marcus Peter, het samen. "Nooit zagen we zoiets krachtigs."

De methode van toedienen met nanodeeltjes moet nu verder verfijnd worden om de kankerdodende molecules zo nauwkeurig mogelijk in te brengen in een bepaalde tumor. Het klinkt veelbelovend maar er zullen sowieso nog enkele jaren moet overgaan voor dit tot een goedgekeurd geneesmiddel kan ontwikkeld worden. De vraag is ook of het inbrengen van die verwoestende molecules bij neurologisch gezonde mensen symptomen van de ziekte van Huntington zal veroorzaken. Omdat Huntingtonpatiënten meestal decennialang zijn blootgesteld aan de beschadigende molecules alvorens de symptomen zichtbaar worden, is er hoop dat het in de toekomst toch kan dienen als kortetermijnbehandeling tegen kanker. "We denken dat zo'n kankerbehandeling op korte termijn van enkele weken mogelijk moet zijn, waarbij we de patiënt behandelen om kankercellen te doden zonder de neurologische bijwerkingen van Huntingtonpatiënten te veroorzaken", stelt Marcus Peter.