Zevende ‘Grote Coronastudie’ draait rond preteaching, mondmaskers en vrijheden HLA

28 april 2020

10u38

Bron: Universiteit Antwerpen, Belga 14 Wetenschap Voor de zevende keer op rij heeft de Universiteit Antwerpen een nieuwe lijst met vragen online gezet in het kader van haar grote corona-onderzoek. Daarmee wil ze gedragsveranderingen in kaart brengen en nagaan hoe goed de maatregelen van de overheid opgevolgd worden. Tot 22 uur kan je de online vragenlijst invullen. Vandaag polst ze onder meer naar de ervaring met preteaching en mondmaskers.

Al zes dinsdagen op rij namen honderdduizenden Vlamingen deel aan de coronastudie van de Universiteit Antwerpen, mee ondersteund door de UHasselt, KU Leuven en ULB. Toch zien de onderzoekers week na week minder respons: “Er is sprake van een zekere ‘coronamoeheid’”, klinkt het bij professor Philippe Beutels (UAntwerpen). Hij begrijpt dat er een zekere ‘coronamoeheid’ is ontstaan, en wijst erop dat er intussen meerdere enquêtes circuleren, maar “deelnemen aan dit onderzoek blijft belangrijk”, legt de professor uit. De onderzoekers brengen evoluties in kaart en delen de resultaten met de overheid, zodat het beleid erop kan worden afgestemd, legt professor Beutels uit.

Elke week peilen de onderzoekers naar een of meerdere erg actuele aspecten van de coronacrisis. Uit de editie van vorige week bleek onder meer dat mensen die het financieel moeilijker zegden te hebben, ook beduidend meer Covid-19-symptomen vertoonden. “Voor alle vaak voorkomende symptomen, zoals een droge hoest, koorts en kortademigheid, geldt dat ze duidelijk vaker worden gesignaleerd door mensen die aangeven dat ze het op financieel vlak ‘eerder moeilijk’ of ‘moeilijk’ hebben”, zegt prof. Thomas Neyens. “Er is geen eenduidige verklaring, maar we zien ook dat deze mensen minder aan thuiswerk kunnen doen, waardoor ze mogelijk een grotere kans hebben Covid-19 op te lopen.”

Preteaching, mondmaskers en vrijheden

Deze week vragen de onderzoekers onder meer naar mondmaskers. “We willen onder meer te weten komen hoeveel mondmaskers de Belg al in huis heeft, en waar die ze gehaald heeft: zelf gekocht bij de apotheker, of gekregen via de gemeente of de werkgever?”, legt professor Pierre Van Damme (UAntwerpen) uit. Ook het thema preteaching komt aan bod. De onderzoekers willen te weten komen hoe gezinnen de introductie daarvan vorige week hebben ervaren. Tot slot peilt de bevraging deze week naar welke ‘vrijheden’ mensen het eerst willen terugkrijgen.

De enquête kan opnieuw in vier talen worden ingevuld van 10 tot 22 uur.