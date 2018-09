Zelfs met CSI raakt niet élke moord opgelost Ondanks ontmaskering na 20 jaar van Jos Brech Jean-Paul Mulders

09 september 2018

08u40 0 Wetenschap "Ik ken geen enkele thrillerschrijver die nog niet heeft bedacht hoe je de perfecte moord kan plegen", zegt de Amerikaanse thriller-schrijfster Karin Slaughter. "Het is onze grootste obsessie." Maar kán een moordenaar nog wel onder de radar blijven als zelfs een zaak van bijna twintig jaar geleden door dna-onderzoek en forensische spitstechnologie opgelost raakt? Ja en nee.

Waarschijnlijk is er maar één categorie mensen nog meer geobsedeerd door de perfecte moord dan thrillerauteurs en dat zijn natuurlijk moordenaars zelf. De Deense uitvinder en onderzeebootbouwer Peter Madsen droomde ervan, maar zal levenslang krijgen. Zelfoverschatting deed hem de das om. Plus de lichaamsdelen van de Zweedse journaliste die hij aan stukken sneed en die niet wilden blijven liggen op de zeebodem.

Wie bijna met moord wegkwam, was Nederlander Jos Brech,die verdacht wordt van de moord op de elfjarige Nicky Verstappen in 1998. Door grootschalig verwantschapsonderzoek bij 17.000 mannen kon hij alsnog worden geklist en intussen zit hij in een Nederlandse cel. Blijkbaar had Brech met die mogelijkheid rekening gehouden, zo blijkt uit de overlevingskit die hij al die tijd bij zich hield.

