Zelf de Crew Dragon besturen? Dat kan met deze online simulator van SpaceX AW

30 mei 2020

16u00 0 Wetenschap Nadat de lancering van de Crew Dragon afgelopen woensdag op het laatste nippertje werd afgeblazen door slechte weersomstandigheden, waagt het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA vandaag een nieuwe kans. In afwachting van die tweede kans kunnen jullie alvast zelf het ruimteschip vanop afstand besturen.

SpaceX - het commercieel ruimtevaartbedrijf van Tesla-topman Elon Musk, en tevens ook de ontwikkelaar van de Crew Dragon capsule en Falcon 9-draagraket - ontwierp een online simulator voor de Crew Dragon. Met die simulator kan je zelf de ruimte verkennen, én proberen te koppelen met het Internationaal ruimtestation (ISS).



De ‘ISS Docking Simulator’ is een exacte kopie van het controlesysteem dat astronauten gebruiken om handmatig te koppelen met het ISS. Het bevat touchscreens en handmatige bedieningsopties met robuuste fouttolerantie ingebouwd in het systeem. Die touchscreens zijn afgestemd om te werken met en zonder het ruimtepak van SpaceX.



En terwijl een ritje met de echte ruimtevaartsimulator handenvol geld kost, is de online versie volledig gratis. Alle instructies zijn in het Engels, te beginnen met “This simulator will familiarise you with the controls of the actual interface used by NASA astronauts to manually pilot the SpaceX Dragon 2 vehicle to the International Space Station. Movement in space is slow and requires patience and precision”. Vooral die laatste zin is belangrijk: “Beweging in de ruimte is traag en vergt geduld en precisie.” Succes ermee!

