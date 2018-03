Zeldzame voetafdrukken van 13.000 jaar oud aan Canadese westkust bevestigen: "Eerste Amerikanen kwamen uit Azië" Joeri Vlemings

30 maart 2018

09u25

Bron: CNN, The Guardian 0 Wetenschap Wetenschappers hebben 29 voetafdrukken van 13.000 jaar oud gevonden op Calvert Island in het Canadese Brits-Columbia. De voetsporen zijn afkomstig van minstens twee volwassenen en een kind, blijkt uit het onderzoek dat gepubliceerd werd in Plos-One. De vondst lijkt te bevestigen dat de eerste Amerikanen uit Oost-Azië kwamen.

"Versteende voetafdrukken worden maar zelden gevonden op archeologische sites", zegt onderzoeksleider Duncan McLaren van de University of Victoria en van het Hakai Institute. Toch kon zijn team er 29 opgraven aan de kust van Calvert Island. Ze stammen uit het tijdperk tussen 11.000 en 14.000 jaar geleden, toen het einde van de laatste ijstijd in zicht kwam en het zeeniveau twee tot drie meter lager was dan vandaag. "Waarschijnlijk komen de voetafdrukken uit een gebied dat 13.000 jaar geleden net boven de vloedlijn lag", zegt McLaren.

Minstens drie personen

Zijn team begon al in 2014 met opgravingen op het Canadese eiland, een dichtbebost gebied dat enkel toegankelijk is per schip. De archeologen doen daar onderzoek omdat er eerder al door mensen gemaakte vuilnishopen van zo'n 6.000 jaar oud werden gevonden. "De site omvat een groot, afgeschermd strand, waarvan we dachten dat het gedurende millennia wel mensen zou aangetrokken hebben", aldus McLaren. "De laatste 14.000 jaar was het zeepeil relatief stabiel in de regio en daarom gingen we ervan uit dat we er heel oude archeologische overblijfselen zouden kunnen aantreffen."

De wetenschappers ontdekten een eerste menselijke voetafdruk, 60 centimeter onder de oppervlakte van het huidige strand en gedrukt in een laag bruine klei. In de hiel bevonden zich stukjes hout, waardoor de ouderdom kon worden vastgesteld. In 2015 en 2016 trokken ze terug naar het gebied voor opgravingen en vonden ze nog eens 28 voetsporen. Bij sommige kon je de afzonderlijke tenen en voetbogen zien. Ze bleken afkomstig van minstens drie personen: twee volwassenen en een kind.

Landbrug en bootjes

De vondst kan het mysterie mee helpen ontrafelen van hoe mensen tijdens de laatste ijstijd van Beringia naar het gebied ten zuiden van Canada konden trekken. In die laatste ijstijd waren Siberië en Alaska nog met elkaar verbonden door een brede landbrug in het gebied dat Beringia genoemd wordt. Canada was toen bedekt met ijskappen. De nieuwe studie ondersteunt de theorie dat mensen zich langs de kust tussen ijsvrije stukken land bewogen. "Het suggereert dat ze al heel vroeg bootjes gebruikten om de kustgebieden te verkennen", stelt antropoloog Duncan McLaren.

Professor Nick Ashton van het British Museum is opgetogen over de studie: "Dit is een erg belangrijke vondst met implicaties voor de eerste kolonisaties van Amerika. Het staaft de theorie dat de eerste Amerikaanse volkeren uit Oost-Azië kwamen, toen het zeeniveau nog lager was en de landmassa's groter. Maar waarschijnlijk gebruikten ze ook wel boten. De voetsporen leveren een erg tastbare link naar de eerste Amerikanen."