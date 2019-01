Zag u ook een kleine lichtflits tijdens de maansverduistering? Dan was u getuige van een primeur LH

Bij de totale maansverduistering van maandagochtend heeft ook een primeur plaatsvonden. Er werd voor de eerste keer tijdens een verduistering, waardoor de maan toen bloedrood kleurde, een kleine lichtflits opgemerkt afkomstig van een meteorietinslag.

Misschien hebt u zoals miljoenen andere mensen maandagochtend genoten van het prachtige schouwspel aan de hemel. Blijkbaar hebben sommige gelukkigen - of diegenen die een sterke telescoop hebben - daarbij een kleine, onverwachte lichtflits opgemerkt. Op sociale media werd de waarneming meteen bediscussieerd terwijl filmpjes en foto’s lustig gedeeld werden. Enkele amateurastronomen vroegen ook raad aan wetenschappers. Die dachten eerst aan een afwijking van de camera’s. De flits zou namelijk kunnen verward worden met een slechte pixel.

Toch merkte men na verloop van tijd op dat verschillende foto’s dezelfde flits toonden. Om 4:41 uur, toen de verduistering nog maar net begonnen was, glinsterde telkens een klein stipje ten zuiden van de krater Byrgius, die zich op het westelijke deel van de maan situeert.

Jaren wachten

Ook astronoom Jose Maria Madiedo, codirecteur van MIDAS (Moon Impacts Detection and Analysis System) deed de waarneming en bevestigde dat het om een meteorieteninslag ging. Al jaren probeert hij met zijn collega’s een impact van zo’n inslag tijdens een maansverduistering vast te leggen. Maar Madiedo had de hoop nog niet opgegeven.

Zo’n inslag op de maan gebeurt bijna elke week, maar het is dus de eerste keer dat die tijdens een maansverduistering wordt waargenomen.

Grootte van voetbal

Madiedo schat dat de meteoriet niet groter was dan een voetbal. De krater als gevolg van de inslag zou wel ongeveer 10 kilometer breed zijn. Volgens wetenschappers moeten nu zoveel mogelijk waarnemingen verzameld worden om de primeur gedetailleerd te bestuderen en een beeld te krijgen van de nieuwe maankrater. “Deze gebeurtenis is een hele stap vooruit want zo kunnen we ook leren over een mogelijke impact van een meteoriet op de aarde”, aldus Madiedo nog.

