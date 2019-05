Wrak laatste slavenschip naar VS gevonden in Alabama: “Nu moeten ze het wel geloven” jv

23 mei 2019

15u43

Bron: nbc, bbc, belga, ap 2 Wetenschap Het wrak van het laatste schip waarvan geweten is dat het slaven naar de Verenigde Staten heeft gebracht, is teruggevonden in de Amerikaanse staat Alabama. De ontdekking is emotioneel voor een hele gemeenschap afstammelingen van de opvarenden die overleefden. “Nu moet iedereen het wel geloven”, klinkt het.

De stem van de 70-jarige Lorna Gail Woods trilt als ze over haar overovergrootvader, Charlie Lewis, praat. Slavenhandelaars trokken de man 159 jaar geleden brutaal weg uit wat nu het West-Afrikaanse Benin is. Samen met 109 andere Afrikaanse mannen, vrouwen en kinderen bracht het zeilschip Clotilda hem naar Alabama. Illegaal, want het verbod op het invoeren van slaven in de VS in 1807 was al 50 jaar oud. De Clotilda is voor zover bekend het laatste slavenschip dat richting de Verenigde Staten voer. De restanten ervan zijn nu teruggevonden in het vuile water van de Mobile River in Alabama.

Van kindsbeen af hoorde Woods in haar wijk Africatown verhalen over de geschiedenis van haar familie en het schip dat hen naar Alabama had gevoerd. Na de aankomst van de West-Afrikanen op de Clotilda begin 19de eeuw werden ongeveer 25 mensen verkocht aan slavenhandelaars, maar de meeste opvarenden bleven in Mobile, Alabama. Na de Amerikaanse burgeroorlog richtten de overlevenden van de Clotilda de gemeenschap Africatown op.

Het was plantagehouder Timothy Meaher die zich destijds niets van het verbod op slaveninvoer aantrok en voor een weddenschap een schip van Mobile naar het toenmalige koninkrijk Dahomey (nu Benin) liet varen om het vervolgens te laten terugkeren met een lading illegale slaven. Meaher verdeelde enkele slaven onder zijn eigen familie en de kapitein van de Clotilda, William Foster. De anderen werden doorverkocht. Om alle sporen van het illegale transport uit te wissen liet Foster het schip in 1860 stroomopwaarts in brand steken en zinken.

In 1865 konden Union-soldaten de slaven van de Clotilda in Alabama bevrijden. De Afrikanen hadden echter geen geld om terug te keren naar Benin en bleven dan maar in Mobile. Daar stichtten ze Africatown, een gemeenschap volgens hun eigen cultuur en tradities. Woods is een van de rechtstreekse nazaten die daar nog altijd woont. “Velen geloofden niet dat het allemaal zo gegaan was omdat we geen bewijzen hadden. Nu is het schip gevonden, een bewijs dat ze er wel degelijk opzaten en dat hun geesten nog in dit schip rondwaren”, zegt Woods trots.

“Ik moet denken aan de mensen die voor ons kwamen, en die zo hard werkten en vochten”, vult Joycelyn Davis aan, een kleindochter van de zesde generatie van Charlie Lewis. “Ik weet zeker dat mensen het hadden opgegeven om het nog te vinden, het is een wow-factor.”

De zoektocht naar de schoener, die bijna 160 jaar geleden begon, werd gevoerd door de Alabama Historical Commission (AHC) en de maritieme archeologische groep SEARCH, met de hulp van het National Museum of African American History and Culture’s Slave Wrecks Project (SWP) van het Smithsonian.

"Dit is een manier om een verhaal te vertellen waarover te vaak gezwegen wordt", aldus co-directeur van SWP, Paul Gardullo. "Africatown is een gemeenschap die economisch aangetast is, en daar zijn redenen voor. Gerechtigheid kan leiden tot erkenning. Gerechtigheid kan leiden tot harde, eerlijke gesprekken over reparatie en verzoening."

De VS hebben de slavenhandel verboden op 25 maart 1807, maar de ban werd pas van kracht in 1808. De handel in slaven duurde echter voort tot de Emancipatieproclamatie van 1863 een einde maakte aan de burgeroorlog en alle slaven bevrijdde die werden vastgehouden in de rebellerende zuidelijke staten.