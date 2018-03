Word je ook gek als een collega in een appel bijt? Dat is gelukkig te behandelen Psychiater onderzocht de stoornis Tonie Mudde

26 maart 2018

15u58

Bron: de Volkskrant 0 Wetenschap Sommige mensen kunnen zo slecht tegen een bepaald geluid dat het hun leven ontwricht. De psychiatrie probeert vat te krijgen op deze mysterieuze stoornis, waarvan mogelijk 3 procent van de mensen last heeft.

Extreme gevoelens van walging en woede bij het geluid van een kind dat slurpt of bij de sloffen van je partner die over het parket schuiven. Bij het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam begon het met drie patiënten die gebukt gingen onder zulke symptomen. Arjan Schröder, onlangs gepromoveerd op dit ziektebeeld, plaatste een oproep op internet om te peilen of er nog meer mensen zijn die lijden aan misofonie. Grieks voor: haat van geluid. "We zijn nu een paar jaar verder en behandelden al meer dan duizend mensen."

Iedereen ergert zich toch wel eens aan iemand die smakt of zijn neus ophaalt?

"Dat is van een totaal andere orde dan waarvan deze mensen last hebben. De walging en woede die bij hen opkomt, vooral bij eetgeluiden, is zo groot dat ze hun leven moeten omgooien. Samen thuis eten met het gezin? Gaat niet meer, ze eten alleen op een kamer. Werken in een kantoortuin? Onmogelijk."

Bij hoeveel procent van de bevolking is sprake van een stoornis?

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN