Wondermooi én hartverscheurend: tienerpaar ligt 4.000 jaar in liefdevolle omstrengeling begraven AW

02 augustus 2019

17u43 0 Wetenschap In Kazachstan hebben archeologen de overblijfselen van een jonge man en vrouw opgegraven. De twee waren naar schatting slechts 16 of 17 jaar oud toen ze zo’n 4.000 jaar geleden stierven, en ze werden met het gezicht naar elkaar toe begraven, in een allerlaatste omstrengeling.

Verborgen onder een dikke laag stenen en zand, versierd met tal van kostbare sieraden zoals armbanden, oorbellen en ringen, en beschermd met wapens: zo werd het jonge koppel teruggevonden in Karaganda, in het centrum van Kazachstan. We schrijven koppel, maar de archeologen van Saryarkinsky Archeology in Kazachstan konden niet specifiëren of het om een liefdeskoppel ging. Evengoed waren de twee broer en zus. Hoe ze precies stierven is voorlopig onduidelijk.



Hoe dan ook waren ze beiden vermoedelijk afkomstig van een rijke, misschien zelfs koninklijke, familie. De vele bronzen en gouden sieraden die in het graf werden teruggevonden, bevestigen dat vermoeden. Bovendien bevindt het graf zich in Kyzyltau. Die begraafplaats was tijdens de bronstijd voornamelijk bestemd als laatste rustplaats voor de elite.

Verder onderzoek moet uitwijzen of het om een koppel gaat, broer of zus, misschien zelfs neef en nicht. Daarnaast willen de archeologen meer te weten komen over hun familie en de manier waarop de twee aan hun einde zijn gekomen.



5.000 jaar ‘lepeltje-lepeltje’

Het is overigens niet de eerste keer dat er in die regio een koppel begraven op zo’n bijzondere manier, werd teruggevonden. Exact een jaar geleden werd er een graf ontdekt van een man en vrouw die 5.000 jaar geleden begraven werden, in lepeltjeshouding. Historici sluiten niet uit dat ook één van de partners van het ‘Romeo en Julia-koppel’, zoals ze nu al worden genoemd, werd gedood of zelfmoord pleegde om samen begraven te kunnen worden.