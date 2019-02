Wonderknaap van twaalf bouwt werkende kernfusiereactor in zijn kamer jv

22 februari 2019

18u10

Bron: Fox News 0 Wetenschap Jackson Oswalt uit Memphis kreeg een aparte kamer en voor zo’n 10.000 dollar aan materiaal van het internet ter beschikking van zijn ouders. Daarmee ging hij als twaalfjarige aan de slag. Enkele uren voor hij dertien werd, slaagde hij op 19 januari 2018 in zijn kernfusie. Hij is misschien wel de jongste ter wereld die dat klaarspeelde. Indrukwekkend.

Jackson Oswalt, nu 14, had niet zoals de meeste van zijn leeftijdsgenoten zo veel interesse voor social media of computergames, maar was gefascineerd door alles wat met kernenergie te maken had. Hij deed opzoekingswerk op het internet en leerde wat hij allemaal nodig had voor zijn experiment. Zijn ouders sponsorden hem voor 10.000 dollar (8.800 euro).

Jackson leerde al doende en had ook veel aan een online forum voor amateurfysici. Hij moest zijn op eBay gekochte onderdelen geregeld zelf nog aanpassen. In zijn tot lab omgevormde speelkamer bouwde hij zo een stalen machine met zuigers, pompen en kamers, waarmee hij atomen met kracht en door hoge temperaturen tegen elkaar kon smijten zodat er uitbarstingen van energie vrijkomen. Een kernfusiereactor dus. Jackson is erkend als de jongste Amerikaan ooit die kernfusie met succes uitvoerde. Hij wilde het record afsnoepen van Taylor Wilson uit Arkansas, die in 2008 op 14-jarige leeftijd dezelfde prestatie leverde. En dat lukte Jackson dus.

Het hele proces is vergelijkbaar met hoe de zon en andere sterren energie krijgen. Op grotere schaal streven wetenschappers er ook naar om een kernfusiereactor te maken die net als de zon meer energie kan vrijmaken dan hij binnenkrijgt om huizen en gebouwen van elektriciteit te voorzien. “Daar zijn we nog altijd heel ver van”, zegt Dr. Jingbiao Cui, professor aan de Universiteit van Memphis. De kernfusiereactor van Jackson heeft inderdaad meer energie nodig dan er opgewekt wordt.

