Wintertijd: dankzij deze man uit Londen gaat de klok een uur terug CVDW - MVDB

26 oktober 2019

10u30 0 Wetenschap Het is onderwerp van hevige discussie, maar dit weekend gebeurt het toch echt weer: de klok gaat een uurtje terug. Hoe we ooit in die zomer - en wintertijd verzeild zijn geraakt? Dankzij een aannemer uit Londen, om precies te zijn.

De Europese Commissie wil het heen en weer zetten van de klok het liefste afschaffen. Nu vallen de effecten van de wintertijd nog mee, wij Belgen kunnen een uurtje langer slapen. Het is de zomertijd, die zorgt voor dat katerige gevoel dat soms weken kan aanhouden. Een Zweedse wetenschapper turfde in de nadagen meer hartinfarcten, een Amerikaanse collega zag meer verkeersongelukken.

Klok verzetten

En dat allemaal omdat één man in 1907 het idee lanceerde de klok te gaan verzetten. Het schiet de Londense aannemer William Willett te binnen als hij op een zomerochtend te paard onderweg is. Het valt hem op dat alle gordijnen nog dicht zijn. Zonde van het daglicht, vindt hij. Waarom verzetten we gewoon de klok niet? Hij werkt zijn ideeën uit in de brochure ‘The Waste of Daylight’ en rept over energiebesparing en lange zomeravonden, die in het vooruitschiet liggen.

Willett kan worden gezien als de belangrijkste lobbyist voor het gepruts met de klokken. De ondernemer pleit er wel voor veel vaker van tijd te veranderen dan nu het geval is. Hij financiert de lancering van zijn idee zelf, alleen om te zien hoe het wordt weggehoond.

Willett sterft in 1915. De griep heeft hem geveld, vlak voordat zijn voorstel navolging vindt. Een jaar later, halfweg de Eerste Wereldoorlog, wordt de klok vanaf mei een uur vooruit gezet, dit om de koolproductie te stimuleren. De zomertijd verdwijnt weer met de bezetting van de Duitsers na de Tweede Wereldoorlog.

Toch blijkt het idee van Willett een ‘comeback kid’. In 1977, als West-Europa vanwege de oliecrisis energie wil besparen, is die zomertijd er weer. De geschiedenis leert: zelfs als we straks de klok niet meer hoeven verzetten, kan het over een tijdje zomaar weer zo ver zijn.

Leuk detail: William Willett is de betovergrootvader van Chris Martin, de zanger van Coldplay.