Wie eerder met pensioen gaat, gaat eerder dood Marleen Luijt

18u52

Bron: AD 28 Thinkstock Wetenschap Vroegpensioen is dodelijk. Nieuw onderzoek toont aan: wie eerder stopt met werken, overlijdt eerder.

We weten al dat je financieel beter uit bent als je later met pensioen gaat. Nog een (belangrijker) reden om later te stoppen: je gaat later dood. Een nieuwe studie van Maria Fitzpatrick van de Amerikaanse Cornell University en Timothy Moore van de Universiteit van Melbourne laat een sterke correlatie zien tussen mensen die eerder stoppen met werken en eerder overlijden. Dat meldt persbureau Bloomberg vandaag.

Het net gepubliceerde onderzoek laat zien dat veel Amerikanen op hun 62ste vervroegd uit dienst treden - de eerste leeftijd waarop dat daar kan. Er is een toename in de overlijdenscijfers vanaf die leeftijd, met name bij mannen. En dat overlijden heeft vooral met het stoppen van de werkzaamheden te maken, niet zozeer met het ontvangen van (vroeg)pensioen.

Minder gezond

Verschillende onderzoeken laten zien dat hart- en vaatziekten de belangrijkste oorzaken zijn voor de vroegtijdige dood. Zowel in België als daarbuiten leven mensen na hun pensionering minder gezond. Mensen worden minder actief. Zeven grote studies laten zien dat zes jaar na pensionering 5 tot 16 procent van de gepensioneerden problemen met bewegen krijgt, 5 à 6 procent meer ziek is en 6 tot 9 procent er mentaal op achteruit gaat. De achteruitgang in fysieke en mentale activiteit wordt niet gecompenseerd door te sporten. De gedragsverandering is groter bij mannen dan bij vrouwen. Daarom wordt het grootste nadelige effect van vervroegd pensioneren bij mannen gevonden.

Eerder al, in 2010, schreven economen Sweder van Wijnbergen en Kees Klinkhamer in NRC dat vervroegde uittreders vaak eerder dood gaan. Ze haalden onder meer een Grieks onderzoek uit 2007 aan waarbij 16.827 mannen en vrouwen werden onderzocht. De conclusie: gepensioneerden hadden in vergelijking met hen die nog werkten 51 procent meer kans eerder te overlijden. Vijf jaar later met pensioen geeft een 10 procent vermindering op sterftekans.

Mannen

En wetenschappers van de Universiteit van Zürich ontdekten dat arbeiders die op vroege leeftijd stopten met werken een hogere kans hebben om te overlijden voor hun 67ste. Sterker nog: elk jaar dat je eerder met pensioen zou gaan, zou het risico op een vroegtijdige dood met 13,4 procent verhogen, aldus de onderzoekers.