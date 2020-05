Wie bezwijkt aan coronavirus had sowieso niet lang meer te leven? Onderzoekers tonen aan hoe verkeerd die stelling is KVE

05 mei 2020

11u56

Bron: Somag News, Der Bund 6 Wetenschap Het was lange tijd gangbaar om aan te nemen dat (oudere) mensen die bezwijken aan het nieuwe coronavirus sowieso niet lang meer te leven hadden. Nieuw onderzoek heeft uitgewezen hoe foutief dat vermoeden is. Mannen verliezen doorgaans gemiddeld dertien potentiële levensjaren, vrouwen elf.

Het was een vermoeden dat hardnekkig standhield. Mensen die sterven aan Covid-19, de ziekte veroorzaakt door het coronavirus, hadden niet meer lang te leven door hun ouderdom of meerdere onderliggende gezondheidsproblemen.

Onderzoekers van de universiteit van Glasgow hebben die aannames onderzocht en zijn tot een heel andere conclusie gekomen. Volgens deze studie wordt het leven van mannelijke coronaslachtoffers met gemiddeld dertien jaar ingekort en bij vrouwen met elf jaar. De wetenschappers keken specifiek naar de effecten van onderliggende ziektes die de patiënten hadden vóór ze besmet raakten. Die resultaten hebben uitgewezen dat zelfs oude mensen of mensen met onderliggende gezondheidsproblemen vaak nog meerdere jaren tegoed zouden hebben gehad indien ze niet waren besmet met het coronavirus.



Voor hun modelberekeningen richtten de onderzoekers zich op mensen met kanker en hartaandoeningen, maar ook op patiënten die eerder al een beroerte hadden gekregen, last hadden van hoge bloeddruk, diabetes, dementie, leverfalen en nieraandoeningen.

Lokale omstandigheden

Gegevens uit Italië met betrekking tot corona-overlijdens toonden aan dat hoge bloeddruk de meest voorkomende onderliggende aandoening was: 73 procent van alle overledenen hadden last van dat gezondheidsprobleem, gevolgd door diabetes (31,3 procent) en hartaandoeningen (27,8 procent).

De auteurs van het onderzoek wijzen erop de overlevingskansen van een coronapatiënt ook kunnen afhangen van lokale omstandigheden. Vooral in Italië wordt vermoed dat het aantal sterfgevallen zo hoog is omdat niet alle patiënten de best mogelijke behandeling hebben kunnen krijgen.

81 jaar

Volgens het gerenommeerde Robert Koch Institute is de gemiddelde leeftijd waarop mensen sterven aan het coronavirus momenteel 81 jaar in Duitsland. In andere Europese landen zijn de cijfers vergelijkbaar.

Ondanks de hoge leeftijd van de overledenen waarschuwen de onderzoekers voor het trekken van overhaaste conclusies: enerzijds sterven ook jongere, voorheen gezonde mensen aan de infectie en anderzijds leidt een onderliggende ziekte niet automatisch tot een vroege dood. “De meeste mensen verliezen aanzienlijk meer levensjaren door infectie met Covid-19 dan de voorheen aangenomen één of twee jaar”, vatten de wetenschappers hun studie samen. Dit aantal potentiële levensjaren neemt af hoe ouder een persoon is en hoe talrijker zijn onderliggende ziekten. Maar een fitte 80-jarige verliest gemiddeld elf levensjaren ten gevolge van het coronavirus.

Wetenschapper David McAllister benadrukt dan ook dat de bevolking en regeringen de impact van het coronavirus zeker niet mogen onderschatten.

Lees ook:

Hoeveel varianten van het coronavirus bestaan er, en is het al langer bij ons dan we dachten. Marc Van Ranst legt uit (+)

Het grote coronaraadsel: waarom slaat het virus niet overal even hard toe? (+)

Bekijk ook: Dit kan je zélf doen tegen het coronavirus



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.