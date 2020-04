WHO: “Zeventig vaccins tegen coronavirus in de maak”, mogelijk al vaccin klaar tegen de herfst KVE

13 april 2020

11u53

Bron: The Times, The Independent, Belga 1514 Wetenschap Er zijn wereldwijd zeventig vaccins tegen het nieuwe coronavirus in ontwikkeling. Drie ondernemingen zijn ook al bezig met klinisch onderzoek met proefpersonen. Dat blijkt uit een document van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Eerder maakt ook al een professor van de universiteit van Oxford zich sterk dat een vaccin al tegen september klaar zou kunnen zijn.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Volgens persbureau Bloomberg blijkt uit het document dat CanSino Biologics uit Hongkong het verst gevorderd is in het ontwikkelingsproces voor het vaccin. Het werkt daarvoor samen met het Beijing Institute of Biotechnology. Er zijn ook al twee Amerikaanse bedrijven begonnen met klinisch onderzoek. Het gaat om Moderna en Inovio Pharmaceuticals.

Daarnaast proberen volgens het WHO-document ook farmareuzen als Pfizer en Sanofi een vaccin tot stand te brengen. Ook bij Janssen Pharmaceutica, een dochteronderneming van Johnson & Johnson, wordt aan een vaccin gewerkt. De farmareus hoopt tegen begin volgend jaar een vaccin klaar te hebben. De eerste proeven op muizen zijn alvast “bemoedigend”. Nog vóór er in september op mensen getest zal worden, wordt de productie al opgestart.

Het duurt normaal gezien tien tot vijftien jaar om een nieuw vaccin op de markt te brengen. Maar de farmaceutische bedrijven hebben de snelheid gevoelig opgedreven. Om tijd te winnen worden bijvoorbeeld de gebruikelijke dierproeven overgeslagen.

Al een vaccin tegen september?

Een professor van de universiteit van Oxford maakt zich sterk dat een vaccin tegen het coronavirus tegen de herfst klaar kan zijn. “Ik denk dat er een hoge kans is dat dit zal werken op basis van andere dingen die we in het verleden al hebben gedaan”, zo heeft vaccinologe Sarah Gilbert verklaard.

Sarah Gilbert is hoogleraar vaccinologie aan de Universiteit van Oxford en leidt een team van onderzoekers bij het ontwikkelen van een vaccin tegen het coronavirus, dat tot nu toe wereldwijd meer dan 1,7 miljoen mensen heeft geïnfecteerd en meer dan 100.000 mensenlevens heeft gekost.

De vaccinologe verklaarde aan de Britse krant The Times dat ze er “voor 80 procent van overtuigd is” dat het door haar team ontwikkelde vaccin succesvol zal zijn om mensen tegen de ziekte te beschermen.



“Ik denk dat de kans groot is dat het zal werken op basis van andere dingen die we in het verleden al hebben gedaan” aldus Gilbert. “Het is niet zomaar een voorgevoel. En na elke week die is verstreken, hebben we meer gegevens om te analyseren.”

18 maanden

De meeste experts menen dat het tot 18 maanden kan duren vooraleer een vaccin is ontwikkeld en wereldwijd kan worden verspreid, maar de professor wil de klinische proeven versnellen door vrijwilligers in te zetten die op natuurlijke wijze zijn besmet geraakt.

Ze zei dat het inzetten van vrijwilligers uit regio’s waar geen quarantainemaatregelen zijn opgelegd tot efficiëntere resultaten zou leiden. “Als op een van die plekken een hoge mate van virusoverdracht blijkt te zijn, zullen we zeer snel weten hoe werkzaam het vaccin is. Dat is een strategie om de ontwikkelingstijd van het vaccin te versnellen”, legde ze uit.

Het ontwikkelen van een werkend vaccin tegen september is mogelijk wanneer “zo goed als alles perfect gaat’, voegde de professor eraan toe, maar ze waarschuwde dat “niemand kon beloven dat het zou werken”.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

Zal het toerisme in eigen land boemen? Of gaat de reissector een bloedbad tegemoet?”Het zal chaos worden” (+)