WHO: “Ex-coronapatiënten die voor een tweede keer positief testen, zijn niet opnieuw besmet”

07 mei 2020

11u33

Bron: AFP 0 Wetenschap Hoewel gezegd werd dat een eerste besmetting met Covid-19 je (een tijdlang) immuun maakt voor een tweede besmetting, testten sommigen na hun herstel voor een tweede keer positief. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) formuleert eindelijk een antwoord op de vraag waarom patiënten twee keer ziek kunnen worden van het coronavirus.

De voorbeelden zijn legio: een Japanse vrouw kreeg in januari, nadat ze genezen was van het coronavirus, te horen dat ze opnieuw besmet was. Ook Chinese patiënten die ontslagen waren uit het ziekenhuis testten later voor een tweede keer positief. In april werden er nog eens honderd dergelijke gevallen gerapporteerd door de Zuid-Koreaanse gezondheidsinstanties. Of je twee keer besmet kan worden met Covid-19, vroeg men zich luidop af.

Dankzij recente data kan de WHO nu klaar en duidelijk stellen dat personen (op korte termijn) onmogelijk tweemaal besmet kunnen worden met het coronavirus. “We zijn ons ervan bewust dat sommige patiënten positief testen nadat ze klinisch terug hersteld zijn”, aldus de WHO. Volgens de WHO gaat het daarbij niet om een tweede besmetting, maar wel om de laatste restjes van het virus die op dat moment uit de longen worden verdreven. “Het is een onderdeel van de herstelfase.”



Voorlopig is nog wel onduidelijk hoelang patiënten die besmet zijn met het coronavirus bestand zijn tegen een nieuwe besmetting. Ook weten experts niet zeker hoelang besmette patiënten het virus exact verspreiden. “Om te begrijpen hoelang ze het virus verspreiden, is de systematische verzameling van monsters van herstelde patiënten vereist”, besluit de WHO.

