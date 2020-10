WHO: “Besmettingsgraad onder zorgpersoneel in dalende lijn” KVE

13 oktober 2020

19u06

Bron: Belga 0 Wetenschap De besmettingsgraad onder het zorgpersoneel zit in dalende lijn. Waar het aantal coronagevallen onder het verzorgend personeel in eerste instantie een pak hoger lag dan onder de rest van de bevolking, gaat het nu ook in landen waar de pandemie nog in alle hevigheid woedt eerder de goede kant uit. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dinsdag gezegd.

Volgens de organisatie tonen data uit 83 landen, voornamelijk in Europa en Amerika, aan "dat er een aanzienlijke daling is (bij het zorgpersoneel) sinds het begin van de pandemie". Maakte de WHO namelijk eerder nog melding van een besmettingsgraad van 14 procent onder het zorgpersoneel, dan leunt dat percentage nu veel dichter aan bij de besmettingsgraad van de algemene bevolking, die onder de 3 procent zit in de meeste landen.

De explosieve toename van het aantal Covid-gevallen onder zorgverleners in de eerste maanden na de uitbraak, viel wereldwijd te verklaren door het gebrek aan afdoende beschermingsmiddelen. Overal doken bijvoorbeeld beelden op van improviserende zorgverleners die zich onder andere probeerden te beschermen met vuilniszakken. Ook het gebrek aan opleiding om correct om te gaan met de beschikbare beschermingsmiddelen werkten de slechte cijfers mee in de hand.

Bijscholing

Op dat vlak is er sindsdien gelukkig heel wat verbeterd in de meeste landen: er zijn meer beschermingsmiddelen voorradig en de zorgverleners hebben inmiddels de mogelijkheid gehad om zich bij te scholen. Daarnaast worden volgens de WHO de verschillende preventiemaatregelen - zoals het dragen van een mondmasker en het regelmatig wassen van de handen - beter opgevolgd.

Het coronavirus heeft inmiddels over de hele wereld meer dan 1,1 miljoen mensen gedood. En hoewel het officiële cijfer van het aantal overleden zorgverleners midden augustus voor 44 landen alles samen uitkwam op 1.097, schat de Internationale Raad van Verpleegkundigen de dodentol onder de 20 miljoen verplegers en verpleegsters die de organisatie vertegenwoordigt op enkele duizenden.