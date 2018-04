Wetenschappers zetten ruimteharpoen in om afval uit baan van de aarde te halen kg

06 april 2018

18u26

Bron: Reuters 0 Wetenschap In de komende weken wordt een Europese satelliet getest die moet dienstdoen als 'ruimtevuilniskar'. Met een schijnbaar eenvoudig systeem op basis van een harpoen en een net hopen wetenschappers de tonnen afval te kunnen verwijderen die de ruimte momenteel onveilig maken.

Naar schatting zweeft zo'n 7.000 ton afval rond de aarde, gaande van kleine schroefjes tot in verval geraakte satellieten. De rondzwevende brokstukken bewegen zich voor aan een snelheid van 27.000 km per uur, waardoor ze een gevaar vormen voor andere ruimtetuigen.

Tot nu toe was er geen sluitende oplossing om het vuilnis op te ruimen, maar een groep Europese wetenschappers meent daar verandering in te brengen. Zij ontwikkelden RemoveDebris: een satelliet met een harpoensysteem dat het afval moet opvangen. Het doel is om de brokstukken veilig te vernietigen of kleinere afvalstukken terug te sturen naar de atmosfeer, waar het kan opbranden voor het de aarde raakt.

De harpoen is zo'n 30 centimeter lang, en kan afgevuurd worden om een brokstuk te vangen op een afstand van 20 meter. Het afval kan daarna worden opgehaald met behulp van een net.

"Dit is een heel mooi, simpel stukje technologie, maar we hebben het geüpdatet voor het gebruik in de ruimte. Het mooie van het systeem zit 'em in de eenvoud," zegt Alastair Wayman, een Britse wetenschapper die meewerkte aan het project.

Het RemoveDebris-tuig werd in de ruimte geschoten tijdens de 52e Falcon 9-lancering, en is inmiddels aangekomen bij het International Space Station (ISS). Daar wordt het geassembleerd door de astronauten op het platform, waarna het systeem in de komende weken voor het eerst wordt getest.