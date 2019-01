Wetenschappers willen tomaten kweken die pikant zijn HR

10 januari 2019

15u08

Bron: Trends in Plant Science, Forbes 0 Wetenschap Goed nieuws voor wie van pikant eten houdt. Wetenschappers willen er met behulp van genetische manipulatie in slagen een van nature ‘pikante tomaat’ te kweken.

Volgens een recente studie van ‘Trends in plant science’ beschikken tomaten over alle genen die nodig zijn om capsaïcinoïden te ontwikkelen. Dat is de stof die ervoor zorgt dat wie pikante paprika’s eet, een warmtegevoel ervaart. Capsaïcine is bijvoorbeeld een ingrediënt van pepperspray. Het extract daarin is volgens Wikipedia wel 600 keer zo sterk als in pepers.

Het warmtegevoel dat door capsaïcinoïden ontstaat, kan positieve medische effecten hebben. Het zorgt voor een betere doorbloeding en werkt pijnstillend.

Maar ook op culinair vlak zou een pikante tomaat nieuwe mogelijkheden doen ontstaan. Dat pikante voedingswaren commercieel interessant zijn, is al langer duidelijk. Zo lanceerde Ali Baba enkele maanden geleden tijdelijk een pikante versie van de bekende Snickers chocoladereep.

Eerder in 2018 bracht het merk Oreo in Azië een Hot Chicken Wing en Wasabi-variant van de bekende koekjes op de markt.

