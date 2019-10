Wetenschappers: “Werknemers worden kaal door lange werkdagen” Sanne Wolters

26 oktober 2019

06u12 1 Wetenschap Extreem lange werkweken veroorzaken kaalheid bij mannen, toont een recent Koreaans onderzoek aan. Volgens de onderzoekers gebruiken mannen die meer dan 52 uur per week werken vaker middelen tegen kaalheid. Mogelijke onderliggende oorzaak: werkstress.

Voor het onderzoek werden ruim 13.000 mannelijke werknemers in Zuid-Korea vier jaar lang gevolgd. Onderzoekers van de Sungkyunkwan University School of Medicine in Seoul keken of mannen die eerst geen middelen tegen kaalheid gebruikten dit na vier jaar wel waren gaan doen. De belangrijkste conclusie uit het onderzoek: werkweken langer dan 40 uur zorgen vermoedelijk voor een toename van het gebruik van haarverliesremmers.

Dit effect wordt groter naarmate de werkweek langer wordt. Bij werknemers die 40 uur per week werken nam het gebruik van middelen tegen kaalheid met 2 procent toe. In de groep die tussen de 40 en 52 uur werkt was de toename 3,4 procent. Mannen met een werkweek langer dan 52 uur grepen het vaakst naar de middelen, in deze groep was een toename van 3,8 procent te zien.

Gezondheidsproblemen

Korea heeft van alle OESO-landen de op twee na langste werkdagen. Koreaanse werknemers draaien gemiddeld 1993 uren per jaar. Alleen Costa Ricanen (2121 uur) en Mexicanen (2148 uur) werken nog langer. Ter vergelijking: Belgen werken gemiddeld “maar” 1545 uren per jaar.

Maar liefst 70 procent van de Koreanen maakt dagelijks overuren. De Koreaanse onderzoekers wijzen op diverse eerder studies, waaruit blijkt dat lange werkdagen een negatief effect hebben op de gezondheid van werknemers. Uit eerder Koreaans onderzoek bleek al dat werknemers aanzienlijk dikker werden van lange werkdagen.

Ook is er al eerder een significant verband aangetoond tussen stress en haarverlies. In enkele studies kwam naar voren dat werkgerelateerde stress kaalheid zou kunnen veroorzaken. De relatie tussen het aantal gewerkte uren en haarverlies bij mannen was echter nog niet eerder onderzocht. Tot nu.

Kanttekeningen

Kunnen mannen die hun lokken niet willen verliezen dus maar beter minder uren gaan werken? Bij de uitkomsten van dit onderzoek moeten enkele kanttekeningen worden geplaatst: Voor het onderzoek is alleen gekeken naar hoeveel uren de proefpersonen werkten, en niet of en hoe gestrest zij waren. Hoeveel haar deze werknemers daadwerkelijk verloren is niet onderzocht. Ook kan op basis van dit onderzoek niet worden geconcludeerd dat de onderliggende veroorzaker van het haarverlies inderdaad stress is. Naast stress kunnen onder meer genetische factoren, voeding en hormoonveranderingen een rol spelen bij kaalheid.