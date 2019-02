Wetenschappers waarschuwen: “Concentratie fijn stof in keuken na klaarmaken gebraad veel erger dan in vervuilde stad” LH

18 februari 2019

18u15

Bron: The Guardian, Daily Telegraph, AAAS 0 Wetenschap Moeten we stilaan gaan vrezen voor ons traditioneel stukje varkens- of rundsgebraad op zondag? Ook bij het bakken van vlees en groenten komt fijn stof vrij dat schadelijk kan zijn voor de gezondheid. De minuscule deeltjes kunnen zelfs nog uren blijven hangen in de keuken. Daarvoor hebben verschillende onderzoekers gewaarschuwd op het jaarlijkse congres van de American Association for The Advancement of Science (AAAS).

Bij het bakken zouden door roet en organische deeltjes van gasvuur, groenten, oliën en vetten PM2.5-deeltjes (fijnstof met een grootte tot maximaal 2,5 micrometer) vrijkomen, die bijzonder schadelijk kunnen zijn. Ze zijn namelijk zo klein dat ze tot diep in de longen kunnen dringen en in sommige gevallen zelfs in de bloedbaan kunnen terechtkomen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt al langer dat blootstelling aan fijn stof schade aan longen, hart en vaten kan veroorzaken.

Professor Marina Vance, die het onderzoek aan de University of Colorado Boulder leidde, zei dat haar team zelf verbaasd was over de hoge hoeveelheid gemeten fijn stof. Daarbij werd gedurende een maand een reeks metingen in een huis met drie slaapkamers gedaan.

Thanksgiving-kalkoen

De onderzoekers testten de effecten van huishoudelijke activiteiten zoals koken op de luchtkwaliteit binnenshuis. Zo vond er een meting plaats tijdens een Thanksgiving-viering. Het bereiden van een volledig kalkoendiner (inclusief spruitjes, zoete aardappelen en veenbessensaus) veroorzaakte piekniveaus van 200 microgram per kubieke meter en dat een uur lang. Dat is nog meer dan de gemiddelde 143 microgram per kubieke meter die wordt gemeten in de Indiase stad New Delhi, de zesde meest vervuilde stad ter wereld. De adviesnorm van de WHO, 10 microgram per kubieke meter lucht, werd volgens Vance meer dan acht uur lang overschreden.

Bij het bakken van eten gaat het om een korte periode. In een vervuilde stad woon je 24 uur per dag en 7 dagen per week Professor Marina Vance

Wil dat dan zeggen dat we nooit meer ons vlees mogen braden en onze favoriete groenten altijd moeten koken? “We weten dat het inademen van fijn stof altijd schadelijk is voor de gezondheid. Is het even slecht als het inademen van fijn stof door uitlaatgassen? Dat zijn we nog niet te weten gekomen”, aldus Vance.

“Bij het koken gaat het om een korte periode. In een vervuilde stad woon je 24 uur per dag en 7 dagen per week.” De professor raadt wel alvast aan om de keuken goed te ventileren tijdens een bakactiviteit, bijvoorbeeld door een raam open te zetten of de afzuigkap te gebruiken.

“We brengen ongeveer 90 procent van onze tijd binnenshuis door”, aldus Vance. “We hebben wel een gedetailleerd inzicht van de kwaliteit van de buitenlucht en de impact op onze gezondheid, maar hetzelfde niveau van kennis bestaat nog niet voor de luchtkwaliteit binnenshuis.”

Brandvertragers

In het kader van een ander onderzoek dat werd voorgesteld op het congres, zochten onderzoekers naar chemische stoffen in het bloed en de urine van kinderen in 190 gezinnen. Sommigen kwamen uit huizen waar zetels met brandvertragers erin verwerkt in de huiskamer staan, en hadden zes keer meer chemicaliën in hun bloed dan andere kinderen. Bij kinderen die wonen in huizen met vinylvloeren (een kunststof vloerbedekking, opgebouwd uit meerdere lagen) was het niveau van hormoonverstorende ftalaten in hun urine 15 keer hoger dan die van andere kinderen.

Een Nederlands onderzoek van het onderzoeksinstituut TNO in negen woningen in 2017 toonde al aan dat de concentratie fijnstof gedurende enkele uren na het koken hoger zijn dan de buitenconcentratie. Men kon niet zeggen wat de impact van fijnstof die bij het koken vrijkomt is op de gezondheid. Er is enkel al informatie over de effecten van fijnstof in de buitenlucht.