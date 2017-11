Wetenschappers vinden schedel die menselijke geschiedenis helemaal kan herschrijven Koen Van De Sype

Bron: New Scientist 0 Sheela Athreya Wetenschap Het ontstaan van de mens zou wel eens heel anders kunnen gegaan zijn dan we tot nu toe dachten. De meeste wetenschappers nemen aan dat we afstammen van Afrikaanse voorouders, maar een analyse van een schedel die gevonden werd in China, werpt een heel ander licht op de zaak. Hij toont immers erg veel overeenkomsten met de oudste bekende fossielen uit Afrika.

De schedel van Dali werd in 1978 opgegraven in Shaanxi, een provincie in het midden van China die bekend is van het terracottaleger. Hij behoorde toe aan een ‘homo erectus’, een van de vroegste menselijke soorten die 1,9 miljoen tot 140.000 jaar geleden leefde. En hij vertoont opmerkelijke gelijkenissen met de moderne ‘homo sapiens’ en resten die in Marokko gevonden werden.

Genen

De meerderheid van de antropologen gelooft dat onze soort 200.000 jaar geleden in Afrika ontstond. Onze genen zouden aantonen dat we allemaal afstammen van één populatie, die Afrika verliet in de recentste 120.000 jaar en zich over de hele wereld verspreidde.

De schedel van Dali – waarvan de gezichtsstructuur en het schedeldak intact bleven – past niet in dat verhaal, want volgens een studie die gepubliceerd werd in april is hij 260.000 jaar oud. Daarop startten onderzoekers Xinzhi Wu van de Chinese Academie voor de Wetenschappen en Sheela Athreya van de Texas A&M-universiteit een nieuw studie en die claimt nu dat de mens niet alleen uit Afrika komt, maar dat er ook belangrijke kenmerken ontwikkeld werden in het oosten van Azië.

Vermenging

Meer nog, er zou een tijd geweest kunnen zijn dat er sprake was van een intensieve vermenging: op het moment dat de vroege mens vanuit Azië weer richting Afrika trok. Er zou dan niet echt sprake zijn van een specifiek moment dat de moderne mens ontstond. De mens zou volgens de studie bestaan uit DNA van voorouders die zowel uit Afrika als Azië kwamen. (lees hieronder verder)

Sheela Athreya De schedel van Dali.

De wetenschappers willen de schedel nu onderwerpen aan verder onderzoek en hem nog gedetailleerder vergelijken met de schedels die in Marokko werden gevonden. Zo hopen ze de overeenkomsten en de gelijkenissen nog beter in kaart te kunnen brengen. “De implicaties zijn in elk geval enorm”, aldus Athreya in de New Scientist. “We hebben het hier over het herschrijven van de menselijke ontstaansgeschiedenis. We moeten herbekijken hoe de migratie van onze voorouders precies gegaan is, hoe ze met elkaar in contact kwamen en zich verder ontwikkelden.