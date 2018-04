Wetenschappers vinden bewijs van jacht op reuzenluiaards kv

25 april 2018

20u49

Bron: Reuters 1 Wetenschap Op de zoutvlaktes van het White Sands National Monument in het zuidwesten van de staat New Mexico hebben wetenschappers voetafdrukken gevonden die bewijs leveren voor een dodelijk gevecht tussen prehistorische mensen en grondluiaards, een reusachtige luiaardsoort.

Grondluiaards werden twee tot zes meter groot en hadden gigantische klauwen. Volgens veel wetenschappers is de mens verantwoordelijk voor de uitroeiing van de soort, zo'n 11.000 jaar geleden.

Uit fossiele voetafdrukken die werden aangetroffen in het White Sands National Monument blijkt dat jagers een grondluiaard op de hielen zaten en vervolgens de confrontatie met het dier aangingen, mogelijk met speren.

"Het verhaal dat we kunnen lezen in de sporen is dat de mensen op jacht waren: ze volgden in de voetsporen, exact in de voetsporen van de luiaard", vertelt Matthew Bennett, een van de wetenschappers die betrokken was bij de ontdekking.

"Terwijl het [dier] werd afgeleid en zich omdraaide, zou iemand anders naderen langs de andere kant en de fatale slag toedienen. Het is een boeiend verhaal en het valt allemaal te lezen in de voetafdrukken", aldus Bennett, een professor in milieu- en geografische wetenschappen aan de Bournemouth University in het Verenigd Koninkrijk.

"Zwaaicirkels"

Op plekken waar enkel voetsporen werden aangetroffen van de luiaard, is te zien dat het dier zich in een rechte lijn voortbewoog, maar op plaatsen waar er ook menselijke voetafdrukken gevonden werden, zijn "zwaaicirkels" te zien: het dier bewoog zich daar in het rond en veranderde plots van richting, wat wijst op ontwijkende bewegingen. Daaruit konden de wetenschappers afleiden dat de luiaard op zijn achterpoten ging staan en met zijn voorpoten sloeg, vermoedelijk om zichzelf te verdedigen.

Naast de voetsporen van de mensen die het dier op de hielen zaten, werden verderop nog meer voetsporen aangetroffen. Daaruit konden de onderzoekers afleiden dat de jagers samenwerkten, waarbij een aparte groep de luiaard afleidde en misleidde.

3D-weergave

Dankzij 3D-technologie kon een bijzonder nauwkeurige 3D-weergave van de voetafdruk gemaakt worden. "Dit bewijs toont ons voor de eerste keer hoe ze een van deze grote beesten mogelijk aanpakten. Belangrijk is dat ze dit bijna zeker routinematig deden", aldus Bennett. "Twee groepen fossiele voetsporen vinden die met elkaar communiceren en die gedragsecologie aantonen is erg, erg zeldzaam", vertelt hij.