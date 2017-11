Wetenschappers verwachten lange reeks van verwoestende aardbevingen in 2018 omdat de Aarde trager draait Karen Van Eyken

11u29

Bron: The Guardian, The Observer 0 AFP De schade was aanzienlijk na de aardbeving op Kos dit jaar Wetenschap Onze planeet draait een fractie trager dan normaal en dat heeft mogelijk dramatische gevolgen. Volgens Amerikaanse onderzoekers wordt 2018 een rampjaar met verhoogde seismische activiteit.

Vier jaar geleden begon de snelheid waarmee onze planeet ronddraait lichtjes af te nemen. Een dag duurt momenteel een milliseconde langer. Het gaat dus slechts over marginale verschillen maar de impact kan wel groot zijn.

Roger Bilham van de universiteit van Colorado en Rebecca Bendick van de universiteit van Montana hebben vorige maand in een studie de correlatie tussen de snelheid waarmee de Aarde ronddraait en seismische activiteit belicht.

"De link is zodanig sterk dat we een aanzienlijke stijging in het aantal zware aardbevingen verwachten", verklaarde Bilham vorige week aan de Britse krant The Observer.

De wetenschappers bestudeerden aardbevingen met een kracht van 7 en hoger op de schaal van Richter die zich hebben voorgedaan sinds 1900. Daaruit is gebleken dat er 5 cycli zijn geweest waarin de Aarde tijdelijk trager is gaan draaien. Telkens volgde daarop een reeks zware aardbevingen. Gemiddeld zijn er jaarlijks zo'n 15 forse aardschokken. Als de geschiedenis zich herhaalt, zijn dat er volgend jaar 25 of zelfs 30.

Bilham en Bendick verwachten dan ook dat 2018 een rampjaar wordt. Het valt evenwel moeilijk te voorspellen waar deze bijkomende aardbevingen gaan plaatsvinden. Al lopen tropische regio's dicht bij de evenaar volgens de onderzoekers het meeste risico.