Wetenschappers schatten dat Melkweg zes miljard aardachtige planeten telt Joeri Vlemings

18 juni 2020

12u40

Bron: SciTechDaily 14 Wetenschap Nog 36 andere planeten in ons melkwegstelsel zouden net als de aarde geschikt zijn voor de ontwikkeling van intelligent leven , zo bleek eerder deze week uit een studie. Dat betekent dat die exoplaneten van buiten ons zonnestelsel lijken op degene waarop wij mensen wonen. Maar hoeveel zouden er zo kunnen bestaan? Een nieuw onderzoek, dat losstaat van het vorige, schat dat aantal op maar liefst zes miljard in onze Melkweg alleen al.

Astronomen van de University of British Columbia (UBC) baseerden zich op gegevens van de Kepler-ruimtetelescoop om tot de schatting van zes miljard aardachtige exoplaneten in ons melkwegstelsel te komen. Het gaat om rotsachtige planeten van ongeveer dezelfde omvang als de aarde, die in de ‘bewoonbare zone’ rond een zonachtige ster cirkelen en die in theorie dus vloeibaar water kunnen herbergen. Met andere woorden: planeten waarop leven mogelijk zou zijn.

Co-auteur en astronoom aan de UBC, Jaymie Matthews, co-auteur van de nieuwe studie in The Astronomical Journal, legt uit dat er ongeveer 400 miljard sterren bestaan, waarvan zo’n zeven procent (28 miljard) van type G zijn. Rond ongeveer een vijfde daarvan kan een aardachtige exoplaneet cirkelen. “Dat betekent dat minder dan zes miljard sterren mogelijk aardachtige planeten in onze Melkweg hebben.”



Ruwweg is er volgens de berekeningen van de onderzoekers 18 procent kans dat zo’n aardachtige planeet rond een zonachtige ster - ook hoofdreeksster type G genoemd - zou draaien. Of nog: voor elke vijf van die zonachtige sterren in de Melkweg zou er één aardachtige planeet kunnen bestaan. Eerdere schattingen gingen uit van 0,02 potentieel leefbare planeten per zonachtige ster tot meer dan 1.

De nieuwe studie maakt een eerder lage schatting. “Mijn berekeningen zetten de bovengrens op 0,18 aardachtige planeten per type G-hoofdreeksster”, zegt hoofdauteur en UBC-onderzoekster Michelle Kunimoto. “Inschatten hoe vaak verschillende soorten planeten rond verschillende sterren voorkomen, kan een belangrijke invloed hebben op theorieën rond de vorming van planeten en hun evolutie, en kan toekomstige missies om exoplaneten te vinden helpen optimaliseren.”

De ruimtetelescoop Kepler is handig om planeten die op korte afstand rond hun ster draaien te ontdekken, maar minder geschikt om planeten op langere afstand ervan te spotten. De zogenaamde bewoonbare zone van sterren zoals onze zon ligt op een eerder grote afstand van de moederster en aardachtige exoplaneten zijn vrij klein. De Kepler-telescoop kan dus makkelijk heel wat aardachtige werelden missen. Nieuwe technologieën en instrumenten zullen in de toekomst dan ook een nauwkeurigere inschatting kunnen maken van het aantal aardachtige planeten in de kosmos. De schatting van zes miljard toont alvast aan dat de aarde en haar bewoners vermoedelijk niet zo uniek zijn.