Wetenschappers publiceren opmerkelijke beelden van het coronavirus in actie

Wetenschap

Onderzoekers van de universiteit van North Carolina maakten met behulp van een krachtige microscoop beelden van menselijke cellen besmet met SARS-CoV-2. Wat opviel was het hoge aantal virusdeeltjes op de cellen van de luchtwegen. De beelden werden recent gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift New England Journal of Medicine