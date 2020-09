Wetenschappers publiceren gedetailleerde beelden van het coronavirus in actie Martijn Peters

11 september 2020

Onderzoekers van de universiteit van North Carolina maakten met behulp van een krachtige microscoop beelden van menselijke cellen besmet met SARS-CoV-2. De resultaten werden recent gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift New England Journal of Medicine

Het doel van de wetenschappers was om te illustreren hoe intens het virus tekeer gaat in onze luchtwegen. Hiervoor infecteerden ze cellen afkomstig uit de luchtwegvertakkingen met SARS-CoV-2 in hun laboratorium. Na 4 dagen werden er beelden gemaakt met een krachtige scanning elektronenmicroscoop. Dit type microscoop wordt al ingezet sinds de jaren 30 om de anders onzichtbare wereld van bacteriën en virussen te ontdekken. De afbeeldingen tonen de besmettelijke virusdeeltjes (rood) die overal op de cilia (blauw), haarachtige structuren op het oppervlak van de luchtwegcellen, zitten.

Deze afbeeldingen geven een kijk in hoe efficiënt het nieuwe coronavirus is. Slechts één besmette cel is voldoende om duizenden nieuwe virusdeeltjes vrij te geven. Die op hun beurt dan weer allemaal kunnen zorgen voor de snelle verspreiding van het virus doorheen het hele menselijke lichaam alsook binnen onze samenleving.