Wetenschappers ontdekken waarom Uranus stinkt naar rotte eieren

23 april 2018

17u14

De planeet Uranus heeft een onaangenaam geurtje. De wolken van de planeet bestaan namelijk voor het grootste deel uit waterstofsulfide, dat de geur van rotte eieren veroorzaakt. Wetenschappers vragen zich al lang af waaruit de wolken precies bestaan. Dat mysterie blijkt nu opgelost.

Sommige wetenschappers dachten dat de wolken van Uranus bestonden uit waterstofsulfide, anderen geloofden dat het ammoniak was. Nu heeft een internationaal team een gevoelige telescoop op Hawaï gebruikt om de 'vingerafdruk' van de planeet te meten. Daarin is duidelijk waterstofsulfide te zien.

Als er ooit een mens naar Uranus zou gaan, is het de vraag of hij of zij veel van de geur zal merken. "Als een zielige mens ooit door de wolken van Uranus heen gaat, krijgt hij of zij te maken met onplezierige en onwelriekende omstandigheden. Maar verstikking en blootstelling aan 200 graden onder nul met waterstof, helium en methaan zullen veel eerder hun tol eisen dan de geur", aldus onderzoeker Patrick Irwin van de universiteit van Oxford.

Mogelijk heeft ook de planeet Neptunus veel waterstofsulfide. Jupiter en Saturnus bestaan juist uit veel ammoniak. De studie werd gepubliceerd in het wetenschapsblad Nature Astronomy.