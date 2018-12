Wetenschappers ontdekken verste object ooit in ons zonnestelsel: de rozige dwergplaneet ‘Farout’ KVE

18 december 2018

15u49

Bron: CNN, Die Welt 3 Wetenschap Sterrenkundigen hebben met de Japanse Subaru-telescoop op Hawaï een nieuw hemellichaam ontdekt. Het gaat om het verste object dat tot nu toe in ons zonnestelsel is waargenomen en kreeg daarom de bijnaam ‘Farout’ (‘Ver weg’). De rozige dwergplaneet is ongeveer 18 miljard kilometer van de Aarde verwijderd - dat is ongeveer 3,5 keer de afstand naar Pluto.

De Amerikanen Scott Sheppard en Chad Trujillo hebben de ontdekking gisteren bekendgemaakt. Veel is er over het nieuwe hemellichaam met officiële benaming ‘2018 VG18' nog niet geweten behalve dan dat de dwergplaneet eerder roze lijkt (wat op een oppervlakte van ijs zou kunnen wijzen) en een doorsnede van ongeveer 500 km heeft.

Duizend jaar

Farout doet er ongeveer duizend jaar over om een keer rond de zon te draaien. De afstand van de zon naar de dwergplaneet komt overeen met 120 keer de afstand van de zon naar de Aarde. Het zal nog jaren duren vooraleer sterrenkundigen de precieze vorm van zijn omloopbaan zullen kunnen vaststellen omdat hij zich erg traag verplaatst.

Al jaren zijn wetenschappers op zoek naar een negende planeet die zich aan de rand van ons zonnestelsel zou bevinden. Het is in dat kader dat uiteindelijk ‘Farout’ werd ontdekt. Astronomen vermoeden namelijk dat de objecten aan de rand van ons zonnestelsel - die trouwens allemaal in een grillige baan cirkelen - onder invloed staan van een groter hemellichaam. Maar die zogenoemde ‘Planeet X’ is nog steeds niet gevonden.

