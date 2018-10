Wetenschappers ontdekken reusachtig cluster van melkwegstelsels kv

Astronomen hebben de grootste, meest uitgebreide verzameling van melkwegstelsels ooit waargenomen. Het "protosupercluster" kreeg de naam Hyperion, naar een titaan uit de Griekse mythologie.

De massa van Hyperion is een miljoen miljard keer groter dan de zon en is zo veel lichtjaren van ons verwijderd dat we het cluster vanaf de aarde zien zoals het er miljarden jaren geleden uitzag.

“Hyperion is zoals 5.000 keer de Melkweg”, zegt astronoom Steffen Miefke, operationeel bestuurder van de Europese Zuidelijke Sterrenwacht (ESO). De ESO beheert de Very Large Telescope (VLT): een erg geavanceerd astronomisch observatorium in de Atacamawoestijn in Chili. Het is de VLT die Hyperion ontdekte dankzij het gebruik van de VIMOS (Visible Multi Object Spectrograph): die doet dienst als een “tijdmachine” die toont hoe het universum eruit zag toen het amper een derde van de huidige leeftijd had.”

Adolescent cluster

In astronomische termen is Hyperion een adolescent: aangezien het cluster zo ver van de aarde is verwijderd, zien wetenschappers het stelsel zoals het twee miljard jaar na de Big Bang werd gecreëerd. Die oerknal vormde 13,8 miljard jaar geleden de aanleiding voor het ontstaan van het universum.

“Dit zijn sterrenstelsels die zich heel ver weg bevinden, bijna aan het begin van het universum, en ons de kans bieden om beter te begrijpen hoe het universum zich ontwikkelde van de Big Bang tot op heden”, aldus Miefke. “Hyperion is een zesde van de leeftijd van het universum. Het is alsof we naar de adolescentie van een 80-jarige mens kunnen kijken”.

De Melkweg, waartoe ook ons zonnestelsel behoort, is ongeveer 13,6 miljard jaar oud.

Zwaartekracht

Brian Lemaux, een astronoom van de universiteit van Californië die betrokken was bij de studie, wijst erop dat sterrenstelsels met de tijd een steeds hogere dichtheid krijgen, aangezien de zwaartekracht miljarden jaren lang op hen inwerkt. “Superclusters dicht bij de aarde lijken een veel meer geconcentreerde verdeling van de massa te hebben met duidelijke structurele kenmerken”, aldus Lemaux. “Maar in Hyperion is de massa veel uniformer verdeeld in een reeks van verbonden vlekken die gevormd worden door de losse verbinding van sterrenstelsels.”