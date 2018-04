Wetenschappers ontdekken nieuwe genen die haarkleur voorspellen HR

16 april 2018

17u27

Bron: ANP 0 Wetenschap Wetenschappers hebben meer dan honderd nieuwe genen ontdekt waarmee iemands haarkleur op basis van DNA een stuk nauwkeuriger voorspeld kan worden. Dat is belangrijk voor bijvoorbeeld forensisch onderzoek, om onbekende daders op te sporen.

"Deze grote hoeveelheid nieuwe genen stelt ons in staat om haarkleur veel accurater te voorspellen uit DNA dan tot nog toe mogelijk was", zegt de Rotterdamse hoogleraar forensische moleculaire biologie Manfred Kayser. Het was al wel bekend dat haarkleur grotendeels genetisch bepaald is. Dit was echter op basis van slechts een handvol genen, die een minder duidelijk beeld gaven. Genen zijn stukjes DNA die onder meer iemands uiterlijk en karaktereigenschappen bepalen.

Het onderzoek, het grootste ooit op dit gebied, werd uitgevoerd door onderzoekers van onder meer Erasmus MC in Rotterdam en King's College London. Zij onderzochten het DNA van bijna 300.000 mensen in Europa. De uitkomsten zijn gepubliceerd in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Nature Genetics.