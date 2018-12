Wetenschappers ontdekken gigantisch ecosysteem onder het aardoppervlak, bijna dubbel zo groot als in alle oceanen samen avh

11 december 2018

Bron: LiveScience, The Guardian, BBC 30 Wetenschap Onze planeet bevat veel meer leven dan we dachten. Wetenschappers hebben een ecosysteem ontdekt onder de aardkorst dat bijna dubbel zoveel levende organismen bevat als in alle oceanen samen. “Er zit meer leven ín de aarde dan erop”, luidt het bij de onderzoekers.

Vijf kilometer onder het aardoppervlak is de hitte en druk immens, en toch bevat dat deel van de planeet tussen 15 en 23 miljard ton aan micro-organismen. Ter vergelijking: hun gezamenlijke gewicht bedraagt honderden keren het totale gewicht van de volledige wereldbevolking.

We hebben een volledig nieuw levensreservoir ontdekt. Karen Lloyd (University of Tennessee)

De onderzoekers van het Deep Carbon Observatory, een wereldwijde wetenschappelijke organisatie met 1.2000 wetenschappers, zoeken al tien jaar naar levensvormen in de aarde. Ze boorden tot 5 kilometer diep en ontdekten nu dat liefst 70 procent van de bacteriën op de aarde zich onder het oppervlak bevindt. Volgens de wetenschappers is de diversiteit in de ‘onderwereld’ vergelijkbaar met die in de Amazone of op de Galapagoseilanden. Maar in tegenstelling tot die plekken is deze omgeving ongerept.

“We hebben een volledig nieuw levensreservoir ontdekt”, zegt Karen Lloyd van de University of Tennessee. “We ontdekken constant nieuwe levenstypes onder het aardoppervlak. Er zit meer leven ín de aarde dan erop.”

Als het leven op aarde zo anders kan zijn dan onze ervaringen ons hebben geleerd, welke levensvormen kunnen we dan vinden op andere planeten? Mineraloog Robert Haze (Carnegie Institution of Science)

Stasis

Een van de organismen, dat op een diepte van 2,5 kilometer werd ontdekt, ligt al miljoenen jaren begraven en zou zelfs op geen enkele manier beroep doen op energie van de zon. “Sommige organismen kunnen millennia lang blijven bestaan”, zegt Lloyd. “Ze bevinden zich in een soort stasis waarbij ze minder energie verbruiken dan we voor mogelijk achtten.”

“Wij mensen oriënteren ons volgens een vrij snelle cyclus van de zon, maar deze organismen maken deel uit van trage cycli op geologische tijdschalen”, voegt Rick Colwell van de Oregon State University toe.

Voorlopig kunnen de wetenschappers de omvang van het ecosysteem enkel schatten. De boringen op verschillende plekken zijn maar speldenprikken die de onderzoekers toelaten de volledige omvang te schatten. “Dankzij de boringen kunnen we nu een vrij precieze schatting maken”, zegt Rick Colwell.

Leven buiten de aarde?

Wat betekent deze ontdekking nu voor onze kennis van de aarde? Om te beginnen geeft het ons een nieuw perspectief op de limieten van het leven. Momenteel ligt de limiet voor leven op 122 graden Celsius, maar mogelijk ligt dat record binnenkort al aan diggelen. De onderzoekers zijn op zoek naar een ultieme diepte waarop geen enkel leven meer mogelijk is, maar voorlopig lijken ze alsmaar meer leven te vinden naarmate ze dieper boren.

Mineraloog Robert Haze van de Carnegie Institution of Science tilt de hele ontdekking naar nog een veel hoger, zelfs existentieel, niveau: “Als het leven op aarde zo anders kan zijn dan onze ervaringen ons hebben geleerd, welke levensvormen kunnen we dan vinden op andere planeten?”

Colwell denkt ook dat het perfect mogelijk is dat er levende organismen aanwezig zijn onder het oppervlak van andere planeten. “Zeker nu we op aarde hebben gezien dat organismen ver van zonlicht kunnen overleven.”