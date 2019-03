Wetenschappers ontdekken dat Mars een grondwatersysteem had ttr

05 maart 2019

09u34

Bron: belga 0 Wetenschap Er zijn bewijzen gevonden dat de planeet Mars ooit een grondwatersysteem heeft gehad, zo heeft de Universiteit Utrecht na onderzoek bekendgemaakt. De aanwezigheid van grondwater op onze buurplaneet was al sinds 2010 voorspeld. De bevindingen werden gepubliceerd in het wetenschappelijke vakblad Journal of Geophysical Research.

Geoloog Francesco Salese van de Utrechtse universiteit onderzocht 24 laaggelegen gebieden in het noordelijk halfrond van de Rode Planeet. Delta's, rivieren, valleien, beddingen en kustlijnen die enkel op die diepte te vinden zijn, duiden er allemaal op dat er grondwater moet zijn geweest. "Niets wees erop dat ze vanaf het oppervlak waren gevuld. Alleen opwellend grondwater blijft dus over als verklaring", klinkt het.

Met behulp van foto's van de Europese sonde Mars Express hebben Salese en collega's nu bewezen dat er inderdaad water is geweest, met aan elkaar verbonden gebieden op zo'n vier kilometer onder de gemiddelde hoogte van Mars.



De onderzochte kraters lagen allemaal tussen de evenaar en 37 graden noorderbreedte. Daarom vermoeden de wetenschappers dat het van 3,5 miljard jaar geleden daterend grondwatersysteem over de hele planeet bestond. Om daar zeker van te zijn is meer onderzoek nodig. Eens te meer stelt zich de vraag waar al dat water is gebleven.