Wetenschappers ontdekken acht mogelijke plekken voor een kolonie op Mars kv

01u08

Bron: Reuters 0 REUTERS NASA's Hubble-ruimtetelescoop maakte dit beeld van Mars in 2003. Wetenschap Aan de hand van beelden gemaakt door NASA's Mars Reconnaissance Orbiter hebben onderzoekers acht locaties met gigantische ijsafzettingen geïdentificeerd op de rode planeet. Die kunnen in de toekomst dienen als watervoorraad voor een menselijke kolonie.

Het was al bekend dat ongeveer een derde van het oppervlak van Mars ijs bevat en dat ook op beide polen grote ijsafzettingen aanwezig zijn, maar uit onderzoek dat vandaag werd gepubliceerd in het vakblad Science blijkt nu ook dat er dikke ondergrondse ijslagen blootgesteld zijn op steile hellingen tot 100 meter hoog in zowel de noordelijke als zuidelijke hemisfeer van de planeet.

“Het was verrassend om ijs te zien aan de oppervlakte op deze plaatsen. Langs de middelste breedtegraden is het normaal gezien bedekt met een laag stof of regoliet,” losse stenen op een laag grondgesteente, zegt geoloog Colin Dundas van het U.S. Geological Survey's Astrogeology Science Center in Flagstaff, Arizona, die de studie leidde.

Water en zuurstof

De onderzoekers maakten gebruik van beelden van de Mars Reconnaissance Orbiter, die al sinds 2006 rond de planeet cirkelt. Uit hun bevindingen blijkt dat er meer ijs voorhanden kan zijn op Mars dan aanvankelijk werd aangenomen. Het ijs kan gebruikt worden om water mee te maken en zelfs om eventueel omgezet te worden in zuurstof.

“Mensen hebben water nodig waar ze ook naartoe gaan en het is erg zwaar om met je mee te nemen. Hier hebben we vermoedelijk bijna zuiver waterijs net onder de oppervlakte. Je hebt geen hoogtechnologische oplossing nodig. Je kan gewoon met een emmer en een schop aan de slag en zoveel water verzamelen als nodig,” zegt planetair wetenschapper Shane Byrne van het Lunar and Planetary Laboratory van de universiteit van Arizona. “Ik denk dat het een doorbraak is. Het ligt ook veel dichter bij plaatsen waar mensen waarschijnlijk zouden landen, in tegenstelling tot de poolkappen die erg onherbergzaam gebied zijn,” aldus Byrne, die meewerkte aan de studie.