Wetenschappers onderzoeken mogelijkheid om spray tegen klimaatverandering in de atmosfeer te brengen IB

23 november 2018

23u31

Bron: Belga 0 Wetenschap Het sproeien van zonwerende chemicaliën hoog boven de aarde kan de opwarming van de aarde vertragen. Bovendien is het met 2,25 miljard dollar per jaar een goedkope oplossing. Dat staat in een onderzoek van wetenschappers van de universiteit van Harvard.

De techniek wordt ook wel 'stratosferische aërosolinjectie' (SAI) genoemd. SAI zou de stijgende temperatuur die klimaatverandering veroorzaakt, kunnen beperken.

De techniek is op dit moment nog hypothetisch en onbewezen. Enorme slangen, kanonnen of speciaal ontwikkelde vliegtuigen moeten grote hoeveelheden sulfaatdeeltjes in de bovenste laag van de atmosfeer brengen, om zo een reflecterende barrière te vormen tegen zonlicht.

Speciaal vliegtuig nodig

Over vijftien jaar zou de techniek kunnen worden opgestart, voor een bedrag van 3,5 miljard dollar, schrijven de wetenschappers in een rapport. In die periode moet een speciaal vliegtuig kunnen worden ontwikkeld, dat op 20 kilometer hoogte kan vliegen en 25 ton kan vervoeren. Met deze techniek warmt de aarde nog maar half zo snel op.

Risico's

Risico's zijn er ook. De techniek zou droogte of extreem weer in andere delen van de wereld kunnen veroorzaken, met mislukte oogsten als gevolg. Daarnaast is het geen oplossing voor de stijgende CO 2 -uitstoot. "Zulke technieken brengen allerlei problemen met zich mee", reageert een wetenschapper van de universiteit van East Anglia. "Verder is het bijna ondoenlijk om hierover internationale overeenstemming te krijgen."

"We zeggen niet dat deze techniek moet worden uitgevoerd", schrijven de wetenschappers. "We willen alleen aantonen dat het technisch mogelijk is.”