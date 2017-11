Wetenschappers maken zich zorgen om vulkaan op IJsland die tekenen van verhoogde activiteit vertoont Redactie

14u45

Bron: Belga 4 Thinkstock Wetenschappers houden de vulkaan nauwlettend in de gaten. Wetenschap In IJsland houden wetenschappers de Öræfajökull nauwlettend in de gaten. De vulkaan is al 290 jaar niet meer uitgebarsten, maar vertoont de laatste tijd tekenen van verhoogde activiteit. Al is een uitbarsting volgens kenners nog niet voor meteen.

Op satellietbeelden was te zien hoe zich een nieuwe ijsbol met een diameter van 1 km heeft gevormd in de krater van de Öræfajökull. Dat is een gevolg van de verhoogde geothermische activiteit. Smeltwater in een gletsjerrivier op de zuidoostelijke flank van de vulkaan rook naar zwavel.

De IJslandse weerdiensten hebben de "onzekerheidsfase" uitgeroepen. "Er is aanzienlijke onzekerheid over hoe de toestand zal evolueren", luidt het. De seismische activiteit van de vulkaan wordt voortdurend in de gaten gehouden.

