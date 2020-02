Wetenschappers geïntrigeerd door mysterieus radiosignaal dat om de 16 dagen naar Aarde wordt gestuurd KVE

Vanuit een sterrenstelsel op zo'n 500 miljoen lichtjaren van de Aarde worden radiosignalen naar ons gestuurd. Dat gegeven op zich is geen primeur, maar voor de eerste keer zit er ook echt een patroon in. De mysterieuze signalen bereiken de Aarde om de 16 dagen. En nét dat houdt onderzoekers bezig.

Een team ruimtewetenschappers in British Columbia (Canada) observeerde tussen 16 september 2018 en 30 oktober 2019 de radiogolven met behulp van een radiotelescoop. De astronomen kwamen tot de ontdekking dat de signalen - afkomstig van een spiraalvormig sterrenstelsel - een regelmatig ritme hadden: een cyclus van 16,35 dagen om precies te zijn.

De golven waren steeds vier dagen lang actief, waarna er een radiostilte kwam van 12 dagen, om vervolgens volgens hetzelfde patroon te herbeginnen. De ontdekking kan helpen om het mysterie van de radiosignalen verder te ontrafelen, hopen de wetenschappers. Hun bevindingen werden gepubliceerd in een paper waarover CNN bericht.

De bewuste radiosignalen, in het vakjargon ‘Fast Radio Burst’ (FRB) genoemd, werden voor het eerst in 2007 ontdekt en behoren tot een van de meest fascinerende fenomenen in het universum. Het gaat om snelle uitbarstingen die maar enkele milliseconden duren. Maar zij genereren meer energie dan vijfhonderd miljoen zonnen.

Hoewel FRB’s al herhaaldelijk zijn waargenomen, gebeurt het zelden dat zij repetitief zijn - laat staan dat ze een bepaald patroon volgen. Door wat ze worden veroorzaakt, is nog altijd niet bekend. Kortom, er is nog heel wat werk aan de winkel om de ware toedracht te achterhalen. Het is aan de astronomen om met dit nieuwe puzzelstukje verder aan de slag te gaan.