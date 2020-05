Wetenschappers gaan uit van bijna 150.000 coronadoden tegen eind juli in VS IB

13 mei 2020

02u11

Bron: Belga, ANP 62 Wetenschap Het prominente Amerikaanse onderzoeksinstituut IHME, verbonden aan de Universiteit van Washington in Seattle, voorspelt dat het totale aantal coronadoden in de VS begin augustus op meer dan 147.000 uitkomt. Dat zijn bijna 10.000 doden meer ten opzichte van de laatste schatting die het instituut afgelopen zondag deed. Het Witte Huis maakt gebruik van de modellen die het IHME opstelt.

De wetenschappers stellen de verwachte dodentol naar boven bij door onder meer de versoepeling van de coronamaatregelen die momenteel op vele plaatsen in de VS wordt ingevoerd, zo verklaarden de onderzoekers van het IHME-instituut van de Universiteit van Washington in Seattle vandaag.

De volledige impact zal pas over enkele weken duidelijk zijn, door de tijd die tussen de besmetting, het testen, een ziekenhuisopname en een eventueel overlijden zit, waarschuwden ze.

Geactualiseerd model

De voorspellingen van de onderzoekers krijgen in de Verenigde Staten veel aandacht omdat de regering van president Donald Trump ze meermaals heeft aangehaald om de effecten van de coronaviruspandemie uit te leggen.

Zondag verklaarden de experts na het actualiseren van hun model dat het aantal dodelijke slachtoffers eind juli zou stabiliseren op 134.000 doden. Inmiddels gaan ze er echter van uit dat er op 4 augustus ongeveer 147.000 doden zullen zijn. Wat er daarna staat te gebeuren, blijkt voorlopig nog niet uit hun model. Enkele weken geleden voorspelde de universiteit nog dat in de zomer met ongeveer 90.000 doden een plateau zou worden bereikt.

Geen exacte voorspelling

Het IHME-model is geen exacte voorspelling en al naargelang de gebruikte data en aannames moet rekening gehouden worden met mogelijk grote afwijkingen, zeggen de wetenschappers. Ze gaan zelf uit van minimum 113.000 en maximum 227.000 doden.

Tot hiertoe zijn in de Verenigde Staten al 82.000 mensen aan Covid-19 overleden. Niettemin oefent Trump grote druk uit op de verschillende deelstaten om de coronamaatregelen snel terug te schroeven zodat de economie weer op gang kan komen.

Medisch topadviseur Anthony Fauci waarschuwde de Senaat vandaag nog voor het te snel heropenen van het land tijdens de corona-epidemie. Als alles weer te snel opengaat en de beperkingen verdwijnen, kan dat tot nieuwe corona-uitbraken leiden, zei Fauci, die als één van de voornaamste adviseurs van president Trump in de coronacrisis geldt.