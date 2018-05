Wetenschappers formeel: Hitler stierf wel degelijk in 1945 sam

21 mei 2018

11u39

Wetenschap Pech voor de liefhebbers van samenzweringstheorieën: wetenschappelijk onderzoek besluit dat Adolf Hitler wel degelijk stierf in 1945. Dat gebeurde door een kogel én vergif, stellen vijf Franse onderzoekers in het vakblad European Journal of Internal Medecine

Ze onderzochten een stuk van de schedel en de tanden van de Duitse dictator, die in Moskou worden bewaard door de Russische geheime dienst FSB. Hoofdonderzoeker Philippe Charlier, een gerechtsdokter die gespecialiseerd is in 'historische cold cases', besluit "zonder enige twijfel" dat de tanden authentiek zijn, en dat de Führer stierf in 1945.

Schotwonde

De schedel vertoont een schotwonde en komt "volledig overeen" met röntgenfoto's van Hitlers schedel van een jaar voor zijn dood. Ook onderzoek van de tanden komt overeen met gegevens die van Hitler beschikbaar zijn.

De wetenschappers vonden trouwens blauwe afzettingen op Hitlers valse tanden, wat kan wijzen op een chemische reactie tussen cyanide en het metaal erin. Op de tanden zaten bovendien geen sporen van kruit, wat aantoont dat geen vuurwapen werd afgevuurd in de mond. Charlier denkt "naar alle waarschijnlijkheid" dus dat Hitler zowel een cyanidecapsule innam als een kogel door zijn hoofd joeg.

Argentinië

De voorbije jaren doken geregeld theorieën op als zou Hitler aan het einde van WOII van Duitsland naar Argentinië zijn gevlucht in een duikboot. Maar Charlier veegt dat van tafel. "Hij zit niet in een geheime basis op Antarctica of op de achterkant van de maan", besluit hij.