Wetenschappers boren door 600 meter dikke ijslaag om smeltende gletsjer te onderzoeken

28 december 2019

13u37

Een internationaal team van wetenschappers is aangekomen bij de Thwaites-gletsjer op Antarctica voor een onderzoek naar de reden dat die snel smelt. Ze moeten eerst met heet water door 600 meter ijs boren, voordat ze een robot-onderzeeër onder het ijs kunnen brengen.

De Thwaites-gletsjer, die zo groot is als de Amerikaanse staat Florida, is sinds de jaren tachtig van de vorig eeuw naar schatting 540 miljard ton ijs kwijtgeraakt. Het smeltingsproces krijgt steeds meer vaart. “Er zijn verschillende gletsjers op Antarctica waar iets vergelijkbaars gebeurt, maar over deze maken we ons de meeste zorgen”, zei een woordvoerder van het team tegen de Britse krant The Guardian.

Het Brits-Amerikaanse team heeft er weken over gedaan om de afgelegen plek in het zuidpoolgebied te bereiken. Daar hebben de onderzoekers bij temperaturen van min 20 graden slechts een paar dagen om door het ijs te boren en de onderzeeër te gebruiken. Het moet allemaal snel gebeuren omdat het ijs weer dichtvriest.

