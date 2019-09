Exclusief voor abonnees Wetenschapper wil dieren uit ijstijd terug in Siberië, liefst mammoeten Tom Vennink

06 september 2019

16u24

In Siberïe dooit de permafrost zo snel dat steden op drift zijn. Om de bevroren grond te beschermen, brengt Nikita Zimov in zijn park het ecosysteem van het pleistoceen terug: dieren, veel dieren, en graslanden. "We leven op een tikkende koolstofbom."

Nikita Zimov is twaalf bizons kwijtgeraakt op een plek waar je dat niet zou verwachten. Hij speurt door een zompig taigabos vol muggen in het noordoosten van Siberië. Bizons zijn hier zo’n 9.000 jaar geleden uitgestorven.

Maar Nikita is ervan overtuigd dat er ergens tussen de geurende naaldbomen twaalf jonge bizons rondstruinen. Hij heeft ze zelf hierheen gebracht. Het was 38 dagen rijden om ze op te halen bij een bizonboer in Denemarken. Inclusief een paar dagen met een schuit over de Kolyma-rivier, want autowegen gaan er niet naar het einde van de wereld. Dat was een paar weken geleden.

Nu wil Nikita zijn bizons terugvinden om te zien hoe de beesten gedijen in het klimaat aan de Noordelijke IJszee. De bizons lijken er nog aan te moeten wennen. Ze hebben zich verstopt in een hoekje van het bos, volgens Nikita om te schuilen voor de muggenwolken boven de graslanden, al voelt en klinkt het alsof de wolken in het bos net zo dichtbevolkt zijn. Als de bizons de breedgeschouderde Nikita zien aankomen in zijn hoge laarzen, maken ze dat ze wegkomen met het denderende geluid van een stormende kudde.

Andere dieren die Nikita de afgelopen jaren hierheen heeft gehaald, lijken zich meer op hun gemak te voelen. Een kudde witte Jakoetische paarden staat sereen te grazen in de zon. In de verte sjokken wat elanden, een stier staat te pootjebaden in de rivier, een jak is languit in het gras in slaap gevallen. Ook de schaapskudde lijkt weer gekalmeerd na een recente aanval van een beer waarbij zes schapen aan stukken werden gescheurd.

Binnenkort wil Nikita wat everzwijnen en twee of drie Mongoolse kamelen toevoegen aan zijn verzameling. En op langere termijn misschien een mammoet uit een laboratorium van Harvard.

