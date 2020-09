Westnijlvirus voor het eerst in Nederland aangetroffen HLA

16 september 2020

12u08

Bron: Belga 0 Wetenschap In de Nederlandse regio Utrecht is een grasmus gevonden die besmet is met het westnijlvirus. Het is de eerste keer dat dit virus in Nederland is aangetroffen, maakte het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bekend.

Omdat de besmette grasmus positief is getest in de zomer, is het volgens het RIVM zeer waarschijnlijk dat deze vogel het virus in Nederland heeft opgelopen. Dezelfde vogel was in het voorjaar ook gevangen en testte toen negatief. De grasmus is een broedvogel, die in onze contreien arriveert in april en in de nazomer weer vertrekt naar Afrika.

Het westnijlvirus heeft zich de laatste tientallen jaren verspreid over grote delen van de wereld, waaronder Zuidoost- en Centraal-Europa en Duitsland. Het virus komt vooral voor bij vogels en wordt overgebracht door muggen, die geïnfecteerd raken doordat zij zich voeden op besmette vogels. Daarna verspreiden deze muggen het virus naar andere vogels en soms ook naar mensen en andere zoogdieren, zoals paarden.



Wanneer mensen besmet raken, worden zij meestal niet ziek. Zo'n 80 procent krijgt helemaal geen klachten, 20 procent krijgt milde symptomen zoals koorts en griepachtige klachten. In uitzonderlijke gevallen kan een infectie leiden tot ernstige neurologische klachten.

In ons land zijn nog geen gevallen van het westnijlvirus bekend. In Spanje stierven de afgelopen tijd al vier mensen na een lokale uitbraak van het virus.

