Werkt jouw mondmasker zoals het moet? Wetenschapper deelt simpele truc om dat zelf uit te testen

25 juli 2020

17u43 6 Wetenschap Sinds vandaag is het verplicht om een mondmasker te dragen in winkelstraten, op (rommel)markten en kermissen, in horecazaken en op andere drukke plaatsen. Voor het openbaar vervoer, theaterzalen en bioscopen, waar mondmaskers al een tijdje verplicht waren, gelden uiteraard dezelfde regels. Maar hoe weet je nu of je (medisch, zelfgemaakt of gekocht) masker doet wat het moet doen?

Met behulp van een simpele test, waarvoor je geen laboratorium of wetenschappelijk materiaal nodig hebt, kan je thuis controleren of je mondmasker werkt. Wat je nodig hebt? Een kaars en je mondmasker. Bill Nye the Science Guy, een Amerikaanse wetenschapper en televisiepresentator, demonstreerde hoe het werkt.



Adem diep in, zet je mondmasker op en probeer de kaars vervolgens uit te blazen. Lukt je dat? Dan ontsnapt er tamelijk veel lucht (alsook vochtdruppeltjes) doorheen je masker. Dat was bijvoorbeeld het geval met een simpele bandana of sjaal, die voor de neus en mond wordt geknoopt. Met chirurgische, zelfgemaakte en FFP-maskers bleef de kaars branden tijdens de test.

Listen to Bill Nye. pic.twitter.com/F34Ke3xlsC Andrew Cuomo(@ NYGovCuomo) link

Natuurlijk analyseert deze test slechts een klein onderdeel van de mondmaskers. Maar zonder geavanceerde apparatuur is het alvast een handig experiment om te testen of je mondmasker voldoende uitgeademde lucht (alsook vochtdruppels) tegenhoudt, waardoor je voornamelijk anderen kan beschermen tegen een infectie.

