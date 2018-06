Werken aan een raket met Elon Musk? SpaceX heeft 500 vacatures Priscilla van Agteren

08 juni 2018

18u02

Bron: AD.nl 0 Wetenschap Zou je willen helpen de eerste mens op Mars te krijgen? Elon Musks ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft meer dan 500 vacatures open staan. Voor wie niet zo technisch onderlegd is: het bedrijf zoekt naast ingenieurs ook nog koks, beveiligers en barista's.

De vacaturepagina van SpaceX bevat 542 lege posities bij maar liefst 42 afdelingen. Kandidaten moeten wel bereid zijn te verhuizen naar Amerika. Het overgrote deel van de functies heeft als standplaats het hoofdkantoor in Hawthorne in Californië, maar ook in andere staten worden mensen gezocht, meldt Business Insider.

Waar heeft Musk al die nieuwe mensen voor nodig? SpaceX ontwikkelt momenteel de Big Falcon Rocket - in iets minder netjes Engels de Big F*ing Rocket genoemd - die alle voorgaande systemen moet vervangen. De raket van 106 meter hoog moet in 2022 voor het eerst richting Mars worden gelanceerd. Een prototype van het ruimtevaartuig-gedeelte van de raket wordt momenteel in elkaar gezet en wordt waarschijnlijk in 2019 al getest.

Daarnaast werkt SpaceX aan nog wat andere projecten: de techniek van de Big Falcon Rocket wil Musk gebruiken om het snelste transportsysteem ter wereld te maken, het Crew Dragon-ruimtevaartuig voor astronautenvervoer en bevoorradingsmissies voor NASA.

Barista's

De meeste kandidaten worden gezocht voor de functie van ingenieur of technicus, bij voorkeur met ervaring in hetzelfde veld. Tussen de openstaande vacatures bevinden zich ook enkele in andere vakgebieden. Zo zoekt SpaceX ook managers, beveiligingsmedewerkers, elektriciens, koks en barista's om voor de koffie te zorgen.

Wie nu al zijn koffers wil pakken richting Hawthorne moet rekening houden met een complicatie. Vanwege de veiligheidsrisico's die verbonden zijn aan het ontwikkelen van de raket-technologie moeten medewerkers van Spacex Amerikaans staatsburger zijn. Wie serieus werk wil maken van een sollicitatie, moet zich dus willen laten naturaliseren tot Amerikaan.

Voor die moeite krijg je wel wat terug. Voormalig werknemer Josh Boehm deed er een boekje over open op de site Quora. Ook al werk je niet direct aan de nieuwste raket, als medewerker ben je toch bij het proces betrokken, zo zegt hij. "Er zijn bijna geen privékantoren, zo ongeveer iedereen werkt in cubicles, inclusief Elon. Je hebt wat vrije toegang tot de fabriek en kan er rondlopen tijdens je pauzes. Het is geweldig om het bouwproces van een raket van begin tot einde te kunnen zien. Ze hebben zelfs camera's opgesteld in de fabriek zodat je kan zien wat er gebeurt terwijl je aan je bureau zit."

Een zin die ik bij SpaceX vaak gehoord heb is dat iedereen zijn eigen slavendrijver is. Josh Boehm, voormalig werknemer SpaceX

Lange uren

De communicatie binnen het bedrijf is erg open volgens Boehm. "Zelfs Elon is te bereiken als je een goede reden hebt. Iedereen binnen het bedrijf kan hem mailen of spreken." De werkuren zijn echter uitdagend te noemen. "Niemand zal je ertoe dwingen, maar toch zul je ontzettend lange uren werken om je werklast bij te benen. En omdat je niet weg wil. Een zin die ik bij SpaceX vaak gehoord heb is dat iedereen zijn eigen slavendrijver is. Ik was er vaak nog 's avonds laat en voelde me nooit alleen. Het bedrijf draait altijd en produceert raketten ongeacht de dag of het tijdstip dat je er bent."

Aangenomen worden bij SpaceX is lastig. Niet alleen omdat het bedrijf alleen met de beste kandidaten genoegen neemt. "Bijna alle medewerkers zijn betrokken bij het aanneemproces. Bijna iedereen belt of houdt persoonlijke gesprekken om potentiële kandidaten te screenen voor hun afdeling. Iedereen moest akkoord gaan voor iemand werd aangenomen. Dat maakte het soms lastig voor mensen om binnen te komen, maar dat is hoe we aan talent van zulk hoog niveau kwamen."

Boehm koos er in 2015 zelf voor om te stoppen bij SpaceX om te werken aan zijn eigen start-up. "Ik hoop nog steeds dat ik ooit terug kan naar SpaceX - want ik mis het wel - en kan helpen de mens naar Mars te krijgen."