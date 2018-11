Wereldwijde daling van vruchtbaarheidscijfer kv

10 november 2018

05u00

Bron: BBC, CNN 1 Wetenschap Vrouwen krijgen vandaag de dag merkelijk minder kinderen dan 60 jaar geleden. Uit een nieuwe studie die werd gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet blijkt dat er vandaag in bijna de helft van alle landen ter wereld te weinig kinderen zijn om de populatie op peil te houden. De resultaten zijn erg verrassend, zeggen de onderzoekers, die waarschuwen voor ernstige gevolgen van de vergrijzing.

Voor het onderzoek werden de geboortecijfers van alle landen van 1950 tot en met 2017 bestudeerd. Daaruit blijkt dat een vrouw in 1950 gemiddeld 4,7 kinderen kreeg. Vorig jaar was dat nog maar de helft, namelijk 2,4 kinderen. Nochtans is de wereldbevolking sinds 1950 bijna verdrievoudigd, van 2,6 naar 7,6 miljard mensen.

Toch zijn er enorme verschillen tussen landen. In het West-Afrikaanse Niger bedraagt het vruchtbaarheidscijfer 7,1, terwijl vrouwen op Cyprus gemiddeld slechts één kind krijgen. Belgische vrouwen kregen in 2017 gemiddeld 1,7 kinderen, een cijfer dat vergelijkbaar is met de meeste andere West-Europese landen.

Drie factoren

Het vruchtbaarheidscijfer is het gemiddelde aantal kinderen dat een vrouw gedurende haar leven krijgt. Wanneer dat cijfer onder 2,1 zakt, betekent dit dat de bevolking van een land zal beginnen krimpen.

De daling van het vruchtbaarheidscijfer is te wijten aan drie factoren: een lager kindersterftecijfer, een betere toegang tot anticonceptie en een vrouwelijke bevolking die hoger opgeleid is en werkt.

Terugval bevolkingscijfer

Vooral landen die economisch meer ontwikkeld zijn, zoals de meeste Europese landen, de VS, Zuid-Korea en Australië, hebben lage vruchtbaarheidscijfers. Naarmate steeds meer landen er op economisch vlak op vooruitgaan, zullen ook hun geboortecijfers dalen.

Momenteel betekent dit echter niet dat het bevolkingsaantal in deze landen al een terugval kent. De omvang van de populatie wordt immers ook bepaald door migratie en sterftecijfers. Toch is het slechts een kwestie van tijd vooraleer deze landen te kampen zullen hebben met een inkrimping van de bevolking.

Ondanks alles zal de globale populatie de komende jaren nog blijven toenemen. Volgens een VN-rapport zullen er tegen 2050 9,8 miljard mensen op aarde zijn. Tegen 2100 gaat het om 11,2 miljard mensen. Meer dan de helft van die verwachte groei zal plaatsvinden in Afrika.

Aanpassing

Volgens dr. George Leeson, directeur van het Oxford Instituut voor Bevolkingsveroudering, is dat niet noodzakelijk een slechte zaak, zolang de maatschappij zich aanpast aan de gigantische demografische verandering. “De demografie heeft een impact op elk mogelijk aspect van ons leven”, vertelde hij aan BBC. “Kijk maar gewoon uit je raam naar de mensen in de straat, de huizen, het verkeer, de consumptie. Dat wordt allemaal gedreven door demografie. Alles waarvoor we plannen wordt niet alleen aangedreven door bevolkingsaantallen, maar ook door de leeftijdsstructuur en dat verandert. Maar daar zijn we nog niet klaar voor.”

Volgens het rapport, dat deel uitmaakt van een wereldwijde analyse van d de gevolgen van ziekten, zullen getroffen landen moeten overwegen om de migratie op te drijven of om beleidsmaatregelen in te voeren die vrouwen moeten aanmoedigen om meer kinderen te hebben, al is dat laatste vaak weinig succesvol. Zonder migratie zullen landen zwaarder getroffen worden door vergrijzing en een inkrimping van het bevolkingscijfer.

“Volgens de huidige trends zullen er erg weinig kinderen en veel mensen ouder dan 65 zijn en dan wordt het erg moeilijk om een globale maatschappij te ondersteunen. Denk aan al de diepgaande sociale en economische gevolgen voor een maatschappij met meer grootouders dan kleinkinderen”, zegt Christopher Murray, auteur van het rapport en directeur van het Institute for Health Metrics and Evaluation aan de universiteit van Washington.